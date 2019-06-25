欠債男子體內藏300克海洛英回國　被公安查獲後體內毒品破裂險死

湖南一名男子欠下10多萬（人民幣，下同）賭債，為得到1.2萬元報酬，竟挺而走險，成為跨國運毒犯。 他吞下用透明膠包裹的近300克海洛英，從緬甸入境廣州，再轉乘火車到長沙，但在火車上被警員截獲。送院檢查期間懷疑男子體內的毒品破裂，他陷入昏迷，幸好經搶救後回復清醒。

X光片顯示疑犯體內藏毒的呈固體柱狀。（網上圖片）

6月8日晚上9時，一趟廣州南開往長沙南站的高鐵上，40歲姓龍的男子疑似體內藏毒，被車上的民警查獲。當民警剛剛將他帶到長沙市第八醫院時，該男子突然昏迷不醒，只得轉往湖南省人民醫院搶救。

醫生指，該男子體內毒品破裂，經搶救並通過近8天的排毒，男子從體內排出61顆用透明膠包裹纏繞的「香腸」。經鑒定，這些「香腸」屬毒品海洛英，合共淨重294.54克。疑犯目前因涉嫌運輸毒品已被刑事拘留。

龍姓疑犯承認，去年因沉迷網上賭博，欠債10餘萬元。為償還賭債，今年5月份在網上看到一則招聘送貨員的信息，送一次貨有1萬元左右的報酬。隨後，其通過微信號聯絡對方，並按照對方的要求，經昆明到達緬甸。

但到達緬甸後，他才得知所謂的「送貨」，是按照對方要求，將用透明膠包裹的毒品吞入體內運輸到長沙。6月3日上午，疑犯花了7個小時，強行吞食毒販交給他的63粒用透明膠包裹好的圓柱顆粒狀毒品，並乘坐飛機回到廣州，再轉乘高鐵前往長沙南。在吞下毒品到被捕期間的5天內，疑犯因怕中途排泄出毒品，又怕毒品在體內破裂，幾乎禁水禁食，並且盡量減少活動，同時忍受著腹痛的煎熬。

目前，龍男因涉嫌運輸毒品，已被警方刑事拘留。

（澎湃新聞）