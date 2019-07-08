武漢酒店床單毛巾縫入晶片　掃QR Code即知有冇洗換過

內地接連爆發酒店床單等物品的清潔問題，民眾對入住酒店的床單、浴巾到底有沒有洗過，有沒有落實「一客一換」產生擔憂和質疑。 對此武漢近日正式投入營運的首家綠色洗滌基地，為酒店毛巾、床單、被套都植入晶片，並在上面打印QR Code，只需掃碼即可獲知相關洗滌情形，讓旅客住得安心。

內地曾有連鎖酒店未對床單進行清潔。（資料圖片）

武漢市發改委有關人士介紹，目前該市旅館業共有3432間酒店和賓館，除部份高端酒店通過自有洗衣房洗滌毛巾、被套、床單外，其餘均送到第三方公司洗滌，外送洗滌量每日約1000噸。

上述人士指出，隨着國家提升環保要求，武漢市原有的110多間洗滌企業，去年有79間被關停，全市洗滌能力由每日1000噸下降至每日300噸，這些毛巾、被套、床單一度不得不送到外地進行洗滌，成本也增加了1倍多。

不久前，武漢在新洲區新建的首個綠色洗滌基地投入使用。傳統洗滌小作坊洗毛巾等每公斤需30升水，一名員工8小時最多只能洗滌0.5噸；新型綠色洗滌設備洗一公斤只需7升水，一個員工8小時可洗滌布草1.6噸，該基地還配備有污水處理設備，最大程度減少廢水污染。

據了解，這些毛巾、浴巾、床單和被套都會縫製有一個比打火機略小的薄晶片，該晶片耐水、耐高溫，讓每一件酒店毛巾、浴巾、床單和被套都擁有唯一的電子身份證，搭配印製在這些物件上的QR Code，使「一客一換」透明化，相信很快就會投入使用。

（每日經濟新聞）