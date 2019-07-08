【急中生智？】帶活雞入地鐵受阻　重慶大媽現場拔毛殺雞

重慶地鐵禁止攜帶活家禽入閘，但最近卻有一名「大媽」，被車站職員發現她攜帶一隻活雞進站後，竟「急中生智」，在垃圾筒旁即場拔毛殺雞。

涉事「大媽」在垃圾筒旁即席拔毛殺雞。（影片截圖）

有網民近日在微博上發布一段短片，並配文：「因為地鐵站不能帶動物進去，所以這位奶奶當場殺雞。」影片顯示，一名身著黑色短袖T恤的女子抓著一隻活雞，站在地鐵安檢處外一個垃圾桶旁，一位車站站務人員正在旁邊與她交談。但由於該網友在拍攝時距離較遠，兩人到底說了什麼也無法得知。

約8秒鐘過後，站務人員離開影片區域，黑衣大媽則開始殺雞。而在拍攝過程中，一塊電子顯示牌下方露出「CRT重慶軌道交通」的標誌。有網民認出，事發地點是重慶軌道交通10號線的「中央公園站」。

根據《重慶市軌道交通乘坐規則》規定，乘客禁止攜帶寵物、家禽乘坐軌道交通。但通常而言，規定當中的「家禽」指的是「活禽」，對於經過處理的家禽，是可以帶進車站的，比如在超市購買的禽類食品。影片中的大媽，可能認為只要把活雞變成「死雞」，就能帶入地鐵。

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