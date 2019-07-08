【有片】河南富家女酒駕瑪莎拉蒂撞寶馬釀2死4傷　急刪微博炫富照

河南永城7月3日發生一宗慘烈車禍，譚姓女司機與兩名友人飲下1樽紅酒、2樽清酒和數樽啤酒後，疑因「等不到代駕」駕車載兩人離開餐廳，之後與8輛車發生輕微擦撞，但未造成人員傷亡。譚女隨後駕車逃逸，卻追撞上一輛正在等紅燈的寶馬車，致後者瞬間被撞飛數十米並起火，車內2死1傷，肇事車3人受傷。 有網民發現，譚女平日酷愛在微博上頻頻炫富，但在事故發生後住院期間，其微博已被刪除清空。

譚女平日在微博頻發炫富照片。（微博）

據永城警方調查，23歲譚女（無業）、24歲劉男（學生）和21歲張女（企業職工）3人事發當晚在當地一間燒烤店吃飯、飲酒後，譚女駕駛一輛瑪莎拉蒂載劉男、張女2人離開。

晚10時40分左右，車輛與行駛中及路邊停放的8輛車發生輕微擦撞。約2分鐘後，譚女駕車逃逸過程中追撞一輛等待紅燈的寶馬車，致寶馬車燃燒、車內2人當場死亡、1人全身大面積燒傷；肇事車內3人受傷。受傷4人均無生命危險。

警方通報指，譚女血液酒精含量為每100毫升167.66毫克，屬醉酒駕駛，車上3人被以涉嫌危害公共安全罪採取刑事強制措施。

兩死者均是當地公職人員

據內媒報道，肇事女司機譚女剛從職業學院畢業，其父母早年做皮革生意發家，家境較為富裕，但皮革廠被指造成嚴重污染，還涉嫌非法佔地等問題。目前，譚女正在深切治療部接受治療，情況非常不好，事發後其母精神狀況亦不佳，幾乎崩潰。譚女車上張姓女友人的父親，則是永城市國土局的一名中層官員。

報道又指，寶馬車內兩名死者均是當地公職人員，分別在商丘睢陽區人社局和技校任職。其中1人45歲左右，家中有兩位年近80歲的老人，3個孩子中有2個還未成年，家庭負擔較重。

事件曝光後引發網民關注。有網民發現，譚女平日在微博上頻頻炫富、曬飲酒照，但在事故發生後住院期間，其炫富微博竟神奇地逐條被刪除，直至清空。還有網民表示，醉駕本來就是不尊重別人生命，應該從重判刑。

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