【養咩唔好】內地興起「異寵熱」　青島海關查獲銷毀澳洲大毒蟻

內地近年來風靡「異寵熱」，不少年輕人為突顯個性，選擇飼養蛇、青蛙、蜘蛛、甲蟲等「另類寵物」，甚至通過網絡從境外購買。 山東青島海關近日在一封來自澳洲的郵件中查獲螞蟻成蟲12隻、蟲卵10枚，收件人稱是買來飼養。經鑑定，此次查獲的活體螞蟻分別為2隻梨形鬥牛犬蟻（Myrmecia pyriformis）和10隻紫彩虹臭蟻（Iridomyrmex purpureus），其中梨形鬥牛犬蟻體型巨大，還具有劇毒。

青島海關從來自澳洲的郵件中查獲大型螞蟻。（網上圖片）

據青島海關介紹，被查獲的兩種螞蟻均為澳洲當地特有，具較強生存能力，一旦入境繁殖擴散將造成外來物種的入侵，帶來破壞生態平衡、威脅人身健康等巨大風險，並具有潛在的經濟危害。

辦案關員介紹，經過調查，此次查獲的螞蟻原本將由收件人作為「新型寵物」飼養。收件人出於獵奇心理，從國外購買體型較大、攻擊性較強的螞蟻品種，企圖通過郵寄或攜帶的方式入境。

目前，海關已對這些螞蟻進行銷毀。據了解，根據內地《進出境動植物檢疫法》及相關規定，活體昆蟲屬於禁止郵寄進境物品，未經檢疫審批不得通過郵寄、攜帶等方式入境。

《香港01》翻查文獻發現，梨形鬥牛犬蟻是鬥牛犬蟻屬的一種，和其他屬下物種一樣具有尾針，且在多種鬥牛犬蟻當中，該蟻毒性較大，特別對具過敏性體質者影響甚大，在澳洲當地甚至有致人於死的記錄。作為世界上體形最大的螞蟻之一，梨形鬥牛犬蟻的蟻后全長3至3.4厘米，工蟻亦可達2.5厘米。

至於紫彩虹臭蟻的工蟻長度大約在6毫米至9毫米之間，蟻后長度可達14毫米。

記者翻查報道還發現，浙江杭州海關上月底亦查獲10餘隻境外寄來的活體螞蟻，包括橙布弓背蟻（Camponotus consobrinus）和紫彩虹臭蟻，其中橙布弓背蟻為內地口岸首次截獲。

（綜合報道）