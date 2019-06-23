【殺狗販賣】江蘇漢毒殺寵物犬被發現　驅車拖行狗主逾40米

在江蘇揚州寶應縣，兩名男子早前利用劇毒氰化物毒殺別人家的寵物犬，被狗主發現後，還驅車將主人拖行40餘米，後遭到村民合力攔下。 警方接報到場後，發現兩人是「慣犯」，多次毒殺狗隻並在不作任何處理下，直接將狗賣給肉攤攤主。如果人類食用，可能導致中毒。

內地合法食用狗肉，有不法之徒毒殺狗隻變賣。（示意圖／資料圖片）

事發於2018年10月21日下午，家住寶應氾水鎮的王男正在家附近的田邊打水澆菜，突然聽到家門口有動靜，循聲望去，看到所養的小土狗正在地上抽搐，一名戴著頭盔的男子跑過去，把狗拿起來並放在一輛摩托車上逃跑。

王男見狀立即衝前並抱住摩托車的後備箱。但偷狗賊置之不理，繼續向前行駛。王男沒有放手並被拖行40餘米，村民們之後聞聲趕來，合力將偷狗賊攔下。

在偷狗賊攜帶的麻袋裡，眾人找到手弩、毒針等犯案工具。當警員接報到場後，便將偷狗的劉姓男子帶走審查，再將同黨李男拘捕歸案。

人類食用被毒殺狗隻或致中毒

經審訊發現，兩人原來是慣犯，騎著摩托車流竄鄉村多次毒狗，並在未經任何處理下，以每公斤8.4元（人民幣，下同）的價格將被毒殺狗隻賣給狗販。

公安機關隨後送檢當場繳獲的5條狗屍，發現狗屍體內存在毒素「氰化物」，其進入血液後，能使血液很快凝固，最終導致呼吸停止。而這些被毒死的狗肌肉組織中也可能會殘留氰化物成分，如果人類食用，可能導致中毒。

案件在本月22日在寶應法院審判，劉男被判有期徒刑八個月，並處罰金8000元；李某被判有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰金6000元。