【變態】網上狂發「碎屍姦殺」訊息騷擾賣家　內地男遭拘留10天

近日有網民在微博爆料，自己在「閒魚平台」（淘寶旗下經營的二手交易App）售女兒閒置衣物時，遭到陌生用户騷擾，該用户不斷發出「死亡威脅」，揚言「有機會要奸殺你的女兒」、「再把你女兒肢解」，「把你女兒慢慢折磨死」。

綜合內媒報道，山東濟南市民賈女士的女兒是混血兒，今年13歲，在8歲之前曾經做過童模。女兒長大後有些衣服已經穿不下，賈女士於是在閒魚平台上賣孩子的舊衣服，卻由此引發一場噩夢。

賈女士偶爾會放幾張女兒穿著這些衣服所拍攝的生活照，作為效果圖展示，曾賣出400多件。但與此同時，賈女士卻經常收到一些非常變態的留言或者私信，近期甚至出現「死亡威脅」。



騷擾者發送親吻賈女士女兒的照片。（網上圖片）

本月7日，閑魚帳號「雪原也是一種美」向賈女士發送描述多種對其女兒的變態折磨方式，「買繩子綁你的女兒」「想像你女兒的慘叫聲讓人興奮」「在陰間強姦你的女兒」等字眼充斥在該帳號所發送的私信內容中。該帳號還發送了一張照片，照片中有一張嘴脣吻在賈女士女兒的相片上。



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賈女士看到十分崩潰，隨即向閒魚官方舉報，並向當地警方報警。經調查發現，這名騷擾者至少註冊了3個閒魚帳號，不斷更換帳號向賈女士發送變態騷擾信息。



9日下午，警方在深圳發現黃姓男疑犯並將其抓獲。經初審，黃男有對其在網絡上多次辱駡、侮辱、騷擾他人的違法事實供認不諱，被處於治安拘留10日的處罰。



（紅星新聞、澎湃新聞）

