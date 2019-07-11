內地推青少年專用搜索引擎「花漾搜索」　以AI技術「弘揚主旋律」

內地星期四（11日）正式發布專門為青少年訂製的搜索引擎App「花漾搜索」，聲稱可以阻斷暴力、色情、賭博等不良信息，「為孩子打開美好的網絡世界」。

內地正式發布專門為青少年訂製的搜索引擎App「花漾搜索」。（網上圖片）

據悉，花漾搜索是由「新華社中國搜索」打造，自今年六一兒童節前開始試運營，累計下載次數已超過1000萬。「中國搜索」是一款由中央七大新聞單位聯手打造國家級搜索引擎。

《新華社》報道，花漾搜索是內地首個應用人工智能技術，篩選屏蔽涉及青少年不良資訊的App，同時搭載基於大數據和深度學習技術研發的「主流算法」，「適應分眾化、差異化傳播格局，在廣大青少年中弘揚主旋律、傳播正能量」。

花漾搜索是內地首個應用人工智能技術，篩選屏蔽涉及青少年不良資訊的App。（新華社）

報道又提到，使用花漾搜索時會有智能機械人全程陪伴，不但可一鍵搜索全網適齡內容，更可隨時隨地解答疑解惑。

根據青少年年齡、性別、興趣的不同，花漾搜索亦可以智能推薦精品課堂、趣味影片、動畫動漫、運動才藝等多個領域的優質內容。此外，花漾搜索更會提供智能工具，管理閲讀時長，保護青少年視力，並有家長、教師專用的標註工具，為青少年提供個性化內容過濾機制。

（新華社）