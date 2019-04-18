【羅生門】六華客北京上飛機後被指不繫安全帶　遭美航召警趕下機

據北美中文媒體《世界日報》近日報道，在10日（上周三）美國航空一班從北京往洛杉磯的飛機上，六名中國乘客在起飛前被趕下機。 不過，關於事件起因卻出現「羅生門」，美航指六名乘客因為拒絕在座位上繫好各自的安全帶而被趕下機；其中一名涉事乘客則稱起因為有一個家庭未繫好安全帶，但該家庭其後繫好安全帶仍遭趕下機，而自己則因「見義勇為」而同另外一名乘客同被趕下機。

遭趕下機的中國乘客May描述，當日飛機起飛前，空中服務員檢查乘客是否繫好安全帶。在她前排坐著一家四口，是一對夫婦帶著兩歲左右的雙胞胎，其中媽媽抱著一個孩子，兩人共繫一條安全帶，空中服務員表示這做法不行。

在10日（上周三）美國航空一班從北京往洛杉磯的飛機上，六名中國乘客在起飛前被趕下機。（資料圖片/路透社）

當時孩子媽媽詢問是否提供兒童安全帶，空中服務員表示沒有，並要求孩子自己單獨坐，並繫好安全帶。但當時孩子一直在哭，孩子媽媽用不流利的英文解釋稱孩子有中耳炎，是去美國治病。空中服務員其後叫來其他同事前來協助，最終孩子的爸爸按住孩子並繫好安全帶。

May表示，本以為事情已經結束，但廣播突然說飛機要回到登機門，原來是這一家四口被要求下機。當時May和另外一名女乘客就幫忙向空中服務員為這一家人解釋。May形容因為飛機本身的噪音，空中服務員表示聽不到，她們兩個人就大聲說話，結果被投訴指影響其他乘客。

最後乘務長走過來，要求看她和另外一名女乘客的登機證，結果她們的登機證被拿走了，連她們兩人都遭要求下機。最終原來涉事的一家四口和這兩名女子都被警察帶下飛機。

May指空中服務員的處理方式過於蠻橫、粗暴，她雖不打算追究及要求賠償，但不希望華人乘客再被這樣「粗暴的對待」。

美航：六人因未繫安全帶而遭趕

美航則回應指，涉事六人沒有遵守空中的安全標準，拒絕在座位上繫好各自的安全帶。為了不影響飛機起飛，六名乘客被要求離開飛機，美航在當天稍晚時為他們安排了其他的航班飛往洛杉磯。

（《世界日報》）