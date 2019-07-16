【國寶都敢蝦】大熊貓遭遊客掟石惹眾怒　北京動物園：會改善場館

近日，有內地網民爆料稱，北京動物園半小時內有2人向熊貓「萌大」扔石頭。對此，北京動物園官方微博15日回應表示，事發時工作人員已第一時間趕往現場，檢查後「萌大」無大礙，目前狀況良好。同時，動物園將對大熊貓運動場硬件進行提升。

網民爆料稱北京動物園有大熊貓被掟石頭。（微博）

14日，有網民在微博發布短片並配文稱，「半小時之內碰到2個往亞運館外場扔石頭的人了，請問亞運館改造何時能提上日程？」從短片中可以看到，大熊貓正坐在室外場館休息時，有石塊落在場館內大熊貓附近的地面上並彈起到大熊貓面前，大熊貓隨後起身向石塊走去，伴有多人議論「誰丟東西了」「是誰丟的」的聲音。

另據內媒報道，看到大熊貓差點被砸到，周圍的遊客都非常憤怒，紛紛指責丟物品的人，並且大聲勸告道「不要投喂！」、「不要丟石頭！」、「神經病啊！」

突然飛出的石頭引起大熊貓好奇。（影片截圖）

有目擊者指出，這2名遊客本意可能是想將熊貓「掟醒」，網上流傳的短片只拍攝到第一個人對「萌大」丟擲石頭；而第二次的石頭更大，掟中熊貓，熊貓被嚇到，但並未受傷，該目擊者擔心熊貓誤食石頭影響身體。

這種不愛護動物的行為也激怒了不少網民，有人怒斥「瘋了嗎？連國寶都敢砸？」還有許多熊貓粉絲則要求園方加強管理保護熊貓，尤其是對存在相關設計缺陷的場館進行改善修建。

大熊貓靠近石頭進行「探索」。（影片截圖）

北京動物園其後回應稱，事件中的大熊貓「萌大」採食、排便、活動、玩耍均正常，目前狀況良好，無不良反應，在室外運動場正常展出。公園將加強大熊貓館的巡查，加強勸阻，加強對動物的觀察以確保動物安全，並計劃對大熊貓館運動場進行硬件提升，「呼籲大家文明遊覽文明參觀」。

（觀察者網）