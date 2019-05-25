【全球首例】白毛紅眼大熊貓現身四川臥龍　專家：或為基因突變

周六（25日），四川臥龍國家級自然保護區管理局對外發布全球首張白色大熊貓照片。 這張白色大熊貓照片是保護區內海拔2000米左右的一台野外紅外觸發相機，於4月中旬下午攝錄下的一張大熊貓影像，圖片清晰顯示出這只大熊貓獨特的形態特徵：毛髮通體呈白色、爪子均為白色，眼睛為紅色，正穿過原始落葉闊葉林。

野外紅外觸發相機拍攝到的白色大熊貓影像。（四川臥龍國家級自然保護區管理局）

據專家分析，根據照片上這些外部特徵，可以判斷該大熊貓是一隻白化個體。從體型判斷，這是一隻亞成體或青年大熊貓，年齡大概在1-2歲左右。

據IUCN熊類專家組成員李晟介紹，「白化」現象在脊椎動物各類群中廣泛存在，但均較為罕見，通常是由於基因突變導致動物體內無法正常合成黑色素，從而在外部形態上呈現白色、黃白色或淺黃色。單純的「白化」突變並不影響動物正常的身體結構和生理功能，常對動物的活動、繁殖均沒有明顯影響。

據悉，臥龍這次拍攝的大熊貓，是野生大熊貓中記錄到的首例完全白化個體，表明在臥龍的大熊貓區域種群中，存在「白化」突變基因。從照片上來看，白毛熊貓體格壯實，步態穩健，也從側面證實了該突變可能沒有影響到這只大熊貓的正常生活。在臥龍這個大熊貓種群中，白化突變基因是否會進一步傳遞下去，還需要通過保護區持續的野外監測來進行觀察研究。

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