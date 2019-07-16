【掃黃打非】內地多個網絡文學網被約談　晉江文學城兩個月罰兩次

北京及上海的「掃黃打非」辦公室日前聯合網信、新聞出版和文化執法等部門，分別約談「晉江文學城」、「番茄小説」、「米讀小説」的運營企業，要求針對傳播網絡淫穢色情出版物等問題嚴肅整改。

據全國「掃黃打非」工作小組辦公室在官方網站上的公告，晉江文學城的網站及移動客户端被責令自7月15日晚上8時起停止更新、停止經營性業務15天，要在首頁登載整改公告，並予相關行政處罰；番茄小説移動客户端同時間起停止更新、停止經營性業務3個月，要在首頁登載整改公告；米讀小説網站及移動客户端則自7月16日中午12時起停止更新、停止經營性業務3個月，要在首頁登載整改公告。

晉江文學城被要求針對傳播網絡淫穢色情出版物等問題嚴肅整改。（視覺中國）

公告表明，上述企業在整改期間必須深入徹底清理問題內容，嚴格審核處置機制，確保不再出現淫穢色情等有害作品傳播情況。

公告又提到，網絡文學的蓬勃發展有目共睹，湧現出一大批優秀的網絡文學作者和網絡文學作品，「但是，也總有那麼一些不美好，甚至低俗、色情、淫穢的網絡文學作品，其害如莠；也總有那麼一些失於內容審核、想打『擦邊球』、甚至堂而皇之傳播有害文學作品的互聯網企業，其行如蠹，不僅損害讀者權益，還極大地敗壞了行業風氣」。

公告強調，會將聯合相關管理部門、執法部門，網上網下同一標準，嚴查嚴打嚴處，絕不姑息，敦促網絡文學企業應更好地承擔法律義務和社會責任，切實在倡導和引導閲讀，傳播和弘揚正能量，滿足和豐富人民羣眾精神文化生活方面發揮積極作用。

內地不少民眾喜好閲讀網絡文學。（視覺中國）

值得一提是，晉江文學城是內地著名的網絡小説網站之一，但兩個月前就曾被北京當局查處其涉嫌傳播淫穢色情訊息行為，關閉停更相關欄目、頻道，不但點名《不知悔改的男人》、《妖孽養成日記》等作品涉嫌傳播淫穢色情內容，更批評運營企業「北京晉江原創網絡科技有限公司」疏於監管，未盡合理審查義務。

（全國掃黃打非工作小組辦公室）