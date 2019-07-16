【點知行錯路】逃離夏令營沿高速公路走回家　山東初中生：坐監咁

山東平度有3名初中生不堪夏令營的艱苦，「就跟少管所一樣」每日三餐只有青菜沒有肉食，竟相約一同沿高速公路要逃回青島。 未料3人竟走錯相反方向，最終被巡邏的交警發現帶返駐地及通知家長，然後再由夏令營的老師前來接回。

據內地傳媒報遁，事發上星期六（13日）上午11時許，濰萊高速公路交警在巡邏至青新高速104公里時，發現有3名學生模樣的孩子，正沿着應急車道徒步前行。

3名初中生不堪夏令營的艱苦生活，竟相約一同沿高速公路要逃回青島。（半島都市報）

交警立即停車詢問，得知3人都是初中生，家住青島市區，目前正在平度參加夏令營。3人在夏令營第一天就商量好要偷偷利用下課休息時間逃跑，在逃到高速公路後，本想沿路返回青島，卻不知道走錯相反方向，被發現時已往濰坊方向行走了六七公里。

3人坦言，在夏令營中每天凌晨4時就要起牀，加上飲食不如理想，「就跟少管所一樣，每頓都吃菜，一點肉沒有」，故決定飽餐一頓後就逃跑。

3人辛辛苦苦走了六七公里後，最終仍是被夏令營的老師帶回。（半島都市報）

隨後，交警把3人帶回駐地並聯絡其家長。在家長的授意和安排下，夏令營的老師急忙趕來駐地，先是感謝交警協助，再批評3人的莽撞行為，最終就將他們帶回夏令營。

（半島都市報）