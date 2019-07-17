【裙底亂摸】廣西94歲鹹濕老伯當街猥褻女童　遭途人質問淡定離去

近日有網民爆料，在廣西南寧有老伯當街猥褻女童。網上流傳的現場短片顯示，一名藍衣老伯在光天化日之下摟抱一名女童，並疑似將手伸進對方裙中亂摸。 目擊者見狀連忙上前質問老伯「這是你家孫子嗎？你對她做甚麼」，但老伯卻毫無悔意，面不改色回答「沒做甚麼」後隨即離開。

身穿藍衣的老伯疑似將手伸入女童裙中。（影片截圖）

綜合內媒報道，上述事件發生於13日，地點位於廣西賓陽縣黎塘鎮。老伯猥褻女童期間，這名女童不知道發生了甚麼事，全程乖巧坐在一旁沒有反抗。當地派出所接獲報案後，查知女童一家與老人並不相識。

報道稱，女童由公公帶出門，但是後者當時在附近醉心於打牌，沒有注意到女童跑到另一邊玩，累及孫女成為鹹濕老伯猥褻目標。當地派出所已對此立案偵查。

至16日晚上，當地檢察院發佈通報稱，94歲男疑犯韋某某因涉嫌猥褻兒童被公安機依法傳喚到案。案件調查及處置工作正在進行，賓陽縣人民檢察院與公安機關溝通後，迅速指派員額檢察官提前介入該案，引導偵查取證。

據檢察院工作人員透露，根據現有掌握的情況判斷，因涉案老伯已94歲高齡，應該不會被關押，至於是否會被移送審查起訴，只有等公安機關偵查取證結束後，縣檢察院才會正式受理案件。

（綜合報道）