【天網恢恢】中學教師性侵女生逃亡17年　用假身份考上大學再教書

四川南江人馮某17年前在南江一所中學擔任音樂教師，他強姦一位不到14歲的女生，之後畏罪潛逃，流落到西藏。此後，憑一張買來的假身份證，馮某居然考上了西藏大學，畢業後到昌都地區一所中學任教。 不過，天網恢恢，去年底，警方通過人像對比發現了馮某，最終將他逮捕歸案。此後，馮某被判處有期徒刑 六年半。

馮某逃亡十七年，仍被警方逮捕。（視覺中國）

生於1975年的馮某，中師畢業後回到家鄉任教，在一所中學教音樂。2001年5月，他將一名不滿14歲的學生強姦。學校發現後迅速報警，然而馮某在警方採取行動前就畏罪外逃。

此後，馮某逃亡到了拉薩。因擔心身份敗露，他購買了一張假身份證。由於當時沒有户籍聯網，因此馮某又偽造了一套户籍和身份信息，通過學習，又順利考入西藏大學。

畢業後，馮某應聘到昌都地區的一所重點中學任教。

人像比對發現嫌犯 檢察機關提前介入

2018年2月，南江縣公安局向南江縣檢察院反映：偵查人員通過人像比對系統，發現西藏昌都地區的一個人，與2001年的一起強姦案嫌疑人馮某可能是同一人。

但時隔十七年，馮某面容已經有所變化，而當年案發時沒有取得嫌疑人的其他生物證據，案件偵查一時進退兩難。

不過，馮某的父親還在世。在昌都地區公安機關支援下，當地社區以管理需要為由，抽取了馮某的血液和其父對比。比對結果很快出爐，確認該男子正是已外逃17年的馮某，警方隨即將他逮捕。

最終，此案經南江縣人民法院審理，馮某被判處六年半有期徒刑。

（封面新聞）