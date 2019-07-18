【封殺華為】美資代工廠偉創力遭殃　傳被華為徹底從供應鏈中剔除

美資代工廠巨頭偉創力（Flex International Ltd）位於湖南長沙的工廠被指自今年5月起全面停產，其主要業務是代工華為手機。 內媒引述知情人士指停產是受到美國對華為的禁令影響，但隨後有進一步消息表示，實際上是華為考慮到無法確保生產及業務持續後，已將偉創力徹底從其供應鏈中剔除。

內媒指華為考慮到無法確保生產及業務持續後，已將偉創力徹底從其供應鏈中剔除。（視覺中國）

據《財新網》此前報道，偉創力長沙工廠自3月開始一期項目的生產已經遭遇困頓。至5月全面停產。有知情人士透露，受美國禁令影響，偉創力的生產受到很大衝擊。另有負責為偉創力長沙工廠招聘員工的人士亦指，偉創力一期項目已經停產，僅有部分留守人員維持公司基本運轉，二期項目交由中資企業比亞迪接手，並已開始招聘員工。

但據《鳳凰網》指出，偉創力長沙工廠全面停產的根本原因，是華為目前已將其徹底從供應鏈體系中剔除。偉創力是華為的代工廠之一，代工部分網絡和終端產品，華為每年支付給偉創力的訂單高達25億美元。

報道引述熟悉雙方合作的人士透露，美國發出對華為的禁令後，偉創力迅速作出反應，要求其在全球的所有工廠馬上停止與華為的一切合作，包括停止生產和發貨，甚至拒不歸還屬於華為的設備和物料。

華為手機此前有不少是由偉創力代工生產。（視覺中國）

雖然5月底時珠海鬥門區政府曾公開表示，偉創力珠海工廠的華為手機生產業務已全面恢復。但報道指實際上過程幾經反覆，偉創力要求華為承諾各種保障條件，最終雙方仍是決定分道揚鑣。受此影響，原本主要為配合生產華為手機而建的偉創力長沙工廠，就因為業務無法持續而停產。

（綜合報道）