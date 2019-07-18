川男大生火車上猥褻女童被刑拘　女童母親：他另一隻手在播鹹片

內地一名男大學生近日搭火車時竟獸性大發，猥褻車上一名6歲女童。受害女童母親説，男子實施猥褻時，另一隻手還用手機播放色情電影。 警方指經過訊問，涉案男大生坦承犯行，已被依法刑事拘留。

警員在火車上對男子進行訊問。

受害女童母親魏女士憶述，她與女兒上星期四（11日）搭乘卧鋪車從成都赴深圳，看望孩子在當地工作的父親，途中睡在女兒下鋪的一名年輕男子，曾對她女兒很好，還給孩子吃餅乾。

魏女士説，白天時感覺男子還不錯，女兒在上鋪玩手機時，將手機掉落在下鋪，差點砸到他，他卻很客氣地撿起還給女兒，詎料他夜晚竟然出手猥褻女兒。

魏女士介紹，然而凌晨2時左右，她迷迷糊糊中看到一名男子在摸她女兒，開始她還以為看錯，結果仔細觀察數分鐘，確認確有其事，男子另一隻手還拿着手機在播放色情影片，而當時她女兒身穿短袖上衣、五分短褲，沒有蓋被子。

據報道，魏女士當時大喊一聲「你在幹啥子」便馬上下牀，摑了男子一巴。有乘客驚醒後得知事情經過，便協助報警。列車乘警趕到現場，將男子帶出進行訊問，男子則坦承犯行。

經調查，該男子姓劉，是四川一間大學的學生，警方以涉嫌猥褻兒童罪將他刑拘。魏女士則説，她女兒性格活潑，但事發後卻總是鬱鬱寡歡、不愛説話，晚上睡覺還會突然驚醒，醒來就哭。夫婦兩人經討論決定帶女兒看心理醫生，希望犯案男大生受到嚴肅處理。

（紅星新聞）