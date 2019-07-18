【惡意播毒】南京愛滋病患者抗拒執法　咬傷法官再向官員噴口水

上月，南京雨花台區法院的執法人員處理糾紛期間，遇到對方暴力抵抗，一名涉事愛滋病患者咬傷辦案法官，又向法院官員噴口水。

宋男一方抗拒執法，與法院人員大打出手。（網上圖片）

事件起源於當地一宗房產糾紛。一家名為「寶龍」的公司非法佔有「太源」公司的房產，經多次協商仍未能解決，「太源」於是起訴至雨花台區人民法院。

今年5月，該案判決後正式進入執行程序，承辦法官劉福清多次聯繫「寶龍」負責人，要求其盡快遷出案涉房產，但對方一直找藉口拖延，不願配合。時至6月17日，劉福清與法警、「太源」的律師倪某等5人，一起來到涉案房產處瞭解情況。

初生口角 繼而動武

期間，涉案房產處一名姓宋的男子與倪某初生口角，繼而大打出手，劉福清見狀與法警一同上前制止。宋男的兒子卻突然衝前咬向劉福清的胳膊，並揚言自己是愛滋病患者，引起在場人士恐慌。

法院執行局局長胡衞方接報，帶著增援到場後，宋男的兒子噴他一臉口水，又持續煽動親友阻擾執法。法院執行人員汪一江見狀，拿出手銬將他制伏，但自己的手臂亦被抓傷。最後，宋男父子被帶回法院談話，經查證實宋男的兒子於3年前被診斷為HIV病毒攜帶者，並長期接受相關治療。

兩人被司法拘留15日 移送公安機關處理

事後，胡衞方、劉福清、汪一江三人前去醫院檢查，發現並未感染HIV 病毒，但三人之後仍需要抽血復查。

而宋男父子煽動親友暴力抗法、接連傷人，行為極其惡劣，造成羣眾恐慌，法院對二人作出司法拘留15 日的處罰決定。同時，宋男因涉嫌觸犯拒執罪、妨害公務罪，已被移送公安機關立案偵查；宋男的兒子明知自己攜帶HIV病毒，仍故意咬傷、抓傷執行人員，涉嫌故意傷害罪，亦已被移送公安機關做進一步處理。