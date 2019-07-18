【國花之爭】專家力薦櫻花參加評選　民間投票韭菜跑出獲網民力捧

中國花協日前推薦牡丹為國花，引來不少討論。 其中中國櫻花產業協會執行主席何宗儒就認為櫻花亦能參加評選，代表「團結、奉獻、好運」的櫻花，同樣符合基本條件。此外，近年在內地股民多用以自嘲的「韭菜」也獲得部分網民支持。

據了解，中國花協在綜合專家研究討論的意見後，認為中國應確定「一個國花」，並須要有三個基本條件，分別是起源中國，栽培歷史悠久，適應性強，分布廣泛，品種資源豐富；第二是花姿、花色美麗大氣，能反映中華民族優秀傳統文化和性格特徵；第三是文化底蘊深厚，為廣大人民群眾喜聞樂見；第四是用途廣泛，具有較高的生態、經濟和社會效益。

有專家推薦櫻花參加國花評選。（視覺中國）

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中國花協推薦牡丹為中國國花，並在官方網站上發起同意與否的投票，投票期從星期一（15日）開始至星期五（19日）結束。事實上，中國花卉協會早在6月29日就表決通過確定牡丹作為國花的方案，下一步將根據投票結果，上報國務院有關部門，並由全國人大正式確定。但中國花協其後重申，投票只是一項民意調查，「國花這個事，肯定是我們協會定不了的，我們下一步會綜合各方面意見，再往上面反映。」

但顯然，並不是所有人都同意牡丹為國花，何宗儒坦言不支持，「按照國花的評選標準，第一要老百姓喜愛，第二要南北廣泛種植並有經濟價值，第三要與國家與民族精神相匹配，這些櫻花都滿足，反而牡丹不滿足。」何宗儒更列出五點原因，說明櫻花何以有資格成為國花。

1. 櫻花源於中國已成為世界共識，早在2500多年前就有關於種植櫻花的記載，是大唐的盛世之花。 2. 櫻花的復興之旅與中華民族偉大復興相匹配，國家興盛的時候，櫻花才有興盛的土壤。 3. 中國櫻花產業協會從2008年開始推廣櫻花，僅8年時間，櫻花便超越眾多觀賞性花卉成為全國最受歡迎的花卉之一。 4. 櫻花的種植面積世界第一，樹種特別優秀，擁有超千年的壽命，且櫻花美的沖擊力震撼心靈，情緒愉悅效果是其他花卉所不能及的。 5. 櫻花的美是通過團結合力產生的，並且先花後葉的生長規律也彰顯其奉獻精神，所以櫻花代表了團結、奉獻、好運的民族精神。

其中一個民間投票中，韭菜的支持率遠勝被中國花協推薦的牡丹。（網上圖片）

一時之間國花的評選引起不少討論，網上有多個自行發起的投票，其中一個投票結果甚至顯示原產於中國，有3000多年種植歷史的韭菜大幅領先，備受網民力棒。

實際上，「韭菜」近年常常被中國股民用於自嘲：韭菜只要根部存活，即使菜葉被割，也會繼續長出來，而部分股民則以韭菜自比，指自己常在股市被「收割」。

中國花卉報社前社長楊新杭就認為，每種花卉都有不同的文化歷史和寓意，國民的喜愛程度也不同，所有花卉理應都能平等參選，「我覺得應該有一個更加廣泛的討論，更多的花卉參與進來，而不是小範圍地去做這件事。」

（新華社／微博）