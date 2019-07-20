【無法無天】國家明文禁止偷拍設備　深圳華強北商販大街公然叫賣

內地不時傳出有酒店住客在房間內被偷拍，最終揭發針孔攝錄鏡頭竟無處不在。 據《央視》報道，著名電子產品集散地深圳華強北商業區，不少商販都光天化日下公然在大街上推銷自家的針孔攝錄鏡頭或竊聽設備。

商販都手裏拿着印有數十種不同外觀的竊聽、偷拍設備的廣告牌，截住往來途人推銷。（央視財經）

報道指，記者發現在華強北商業區的街道上，許多商販都手裏拿着印有數十種不同外觀的竊聽、偷拍設備的廣告牌，截住往來途人推銷。銷售人員分工明確，負責沿街叫賣的身上不會帶有實物，但一旦有顧客跟隨進入特定場所要看實物時，銷售人員就會立即通知真正有貨的賣家，「他們都明白，這些針孔攝像機是國家明令禁止銷售的」。

其中一個商販向記者提供一個外形與一般的插頭拖板一模一樣，但被改裝過後，針孔攝錄鏡頭就隱藏在拖板一側的小洞，即使將拖板拿起仔細檢查都很難發現。至於另一款偽裝成插座的針孔攝錄機，鏡頭隱藏在插座的插孔內。插座可以打開，攝像機的開關、充電口、記憶卡都隱藏其中。

與一般的插頭拖板一模一樣的偷拍設備。（央視財經）

偽裝成插座的針孔攝錄機。（央視財經）

針孔攝錄鏡頭的拍攝效果不差。（央視財經）

記者將插座式針孔攝錄機帶返酒店安裝後發現，所拍攝出的畫面清晰度很高，拍攝時沒有噪音，鏡頭也沒有紅光閃爍，放在牆邊根本不會引起別人的注意。

不只在大街上公然叫賣，記者發現連商場內店舖都會出售針孔攝錄鏡頭，店主表明「不能光明正大地賣，工商局來查的時候都不可以賣。」有店主更指，過去商場有更多出售針孔攝錄鏡頭的店舖，「雖然現在國家嚴禁銷售，但是誰也不想丟了這個賺錢的機會，檢查頻率高一點、嚴一點，大家就隱蔽一點、收斂一點，檢查一鬆，大家就可以繼續銷售」、「我的店裏就幾個，人家要查就查大户，我這一般零售。」

商場內的店舖亦有出售偷拍設備。（央視財經）

報道特別提到，國家相關部委早在2014年就聯合下發通知，明文禁止自然人、法人及其他組織，生產、銷售、使用竊聽竊照專用器材和「偽基站」設備。

（央視財經）