【激活隊伍】華為招募首批8名「天才少年」　年薪最高可達201萬元

有內地自媒體披露華為一份內部電郵通知，顯示華為已對8名招募回來的「天才少年」實行年薪制，均為今年應屆博士畢業生，最低年薪為89.6萬元，上限最高更達201萬元。

內部電郵通知顯示華為對8名招募回來的「天才少年」實行年薪制，最高達201萬元。（網上圖片）

該封內部電郵的簽發人是華為創辦人任正非，內容指華為要「打贏未來的技術與商業戰爭」，核心動力是技術創新與商業創新，創新必須要有世界頂尖人才，「有頂尖人才充分揮發才智的組織土壤，我們首先要用頂級的挑戰和頂級的薪酬去吸引頂尖人才，今天我們先將從全世界招進20-30名天才少年，今後逐年增加。」

任正非早前曾在會議中表明未來會招募大量「天才少年」。（網上圖片）

事實上，任正非早在6月20日的EMT（Executive Management Team）會議上，就提到華為未來「拖著這個世界往前走，自己創造標準」，方法就是招慕「天才少年」。2019年的目標是20人至30人，明年則大幅提升至200人至300人，「這些天才少年就像泥鰍一樣，鉆活我們的組織，激活我們的隊伍。」任正非認為，相信華為會在未來3年至5年「煥然一新」、「換槍換炮」，「一定要打贏這場戰爭，靠甚麼？靠你們。」

（藍血研究）