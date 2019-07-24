【愛孫心切】不忿兒媳因功課問題打孫子　南京老婦跳河輕生被救起

江蘇南京一位年過六旬的王姓老婦星期一（22日）跳河輕生，幸好被市民發現後救起。原來，王姓老婦的孫子因做功課問題被兒媳打了一下，她才一氣之下做出這樣的衝動行為。

警員到現場瞭解情況。（揚子晚報）

南京市民曹師傅22日報案稱，有一名年過六旬的老婦要跳河輕生。警員到達現場後看到，婦人已被從河中救起，渾身濕透。

警員獲悉，報警的曹師傅發現王姓老婦跳河後，立即大喊並跑過去救人，附近一軍營的兩名士兵聽到後，亦跑過來協助救人。3人將她救上岸後，警員亦到達現場。經過警員聯繫，王姓老婦的家人亦趕到現場。

王姓老婦的家人透露，老婦的孫子當時在做功課，可能不怎麼聽話，被兒媳打了一下，老婦生氣後與兒媳爭吵了幾句，沒想到她最後竟選擇輕生。經過勸説後，老婦被丈夫和兒子接到醫院檢查，確認身體並無大礙。

（揚子晚報）

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