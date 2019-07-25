【大吉利是】武漢八旬夫婦參加免費避暑遊　竟被帶往陵園推銷墓地

大吉利是！湖北武漢一對年屆八旬的夫婦，日前參加一個全程免費的「避暑遊」，本以為可以好好遊玩，來到現場卻發現被帶往陵園，更有人推銷墓地，稱是「老人百年之後安息的好地方。」

傳單沒有標註避暑的地點，只印著「避暑聖地千畝荷塘賞蓮花採蓮蓬」，「天氣涼爽比武漢温度低（8—10度）」。（網上圖片）

家住武漢武昌區、現年84歲的胡先生表示，本月月初與妻子去購物，收到一張全程免費「避暑遊」的傳單。推銷員對他們説，孝感市有一處避暑的地方，比武漢的氣温低5℃，更有免費的專車接送老人去避暑。兩人回家商量後，覺得到孝感避暑旅遊也不錯，便雙雙通過傳單上的電話報名。

據知，傳單沒有標註避暑的地點，只印著「避暑聖地千畝荷塘賞蓮花採蓮蓬」，「天氣涼爽比武漢温度低（8—10度）」。還稱有專車接送，55歲至75歲，身體健康、行動方便的老人全程免車費和餐費。

稱墓地可以留給子孫

胡先生指，7月17日上午7時30分，他與妻子坐上前往孝感的大巴，發現同車的五、六十人都是老人。早上9時左右，他們到達目的地，竟發現是一個叫「永孝陵」的陵園。

胡先生又憶述，推銷員帶老人在陵園入面走動和介紹墓地，稱當地風景好，是老人百年之後安息的好地方，又説墓地不僅可以安葬老人，還可以留給兒子、孫子。讓他們更氣憤的是，大巴將他們放在陵園後就停到別處，如果老人有購買意向，推銷員會用電動車將老人送回大巴，而不願意購買的老人，只能步行很遠的距離才能上車。

孝感市民政局表示，「永孝陵」不是合法陵園。（網上圖片）

非合法陵園 已被要求整改

據《楚天都市報》報道，該陵園在今年4月也曾被人投訴，稱有人以「參觀天紫湖」的名義，帶其父母去孝昌縣的永孝陵預售墓地。

針對事件，孝感市民政局表示，「永孝陵」不是合法陵園，未在民政部門辦理手續，已要求整改。