河北網紅專注直播疏忽照顧致2童溺亡　遭判囚5年6個月

河北一名網紅帶著兩名男童到河邊遊玩，誰料這名網紅專注於直播節目，完全沒有理會兩名男童，最終兩名男童遇溺身亡。日前法院以過失致人死亡罪判處其監禁5年6個月。

經警方調查，2018年8月11日下午，河北邢台縣的快手主播李姓男子帶著兩名男童到河邊疑似燒烤。直播記錄顯示，李男將兩名男童帶到河邊後，自己沉迷於與網友互動，完全沒有照顧他們。

涉案網紅在快手平台上進行直播節目。（資料圖片）

當時觀看直播的網友曾提醒李男注意照顧兒童，但李男並未放在心上。後來直播畫面上閃過一個沒有穿衣服的男童，之後不到兩分鐘直播就關閉了。李男供述稱，因他在直播時拍到了兒童裸露身體的鏡頭，當時他的直播帳號被官方封了，於是他趕緊發消息將這件事告訴他的粉絲。

李男指，等他發布完消息再抬頭看的時候，就發現其中一個男童已經不見了，另一個男童在水面上飄著，他只能看到他的頭髮。他當時下水想把後者拉上來，但是當他來到男童身邊時，水已經淹過其頭頂，他就立即回到了岸邊。

河北一名網紅帶著兩名男童到河邊遊玩，誰料這名網紅專注於直播節目，完全沒有理會兩名男童，最終兩名男童遇溺身亡。圖片為示意圖，非涉案主播。（資料圖片）

事發後未報警及喚人協助

李男稱他因為恐懼，未嘗試將兩名男童救起，也沒有告知二人的家長，更沒有報警及喚人協助，而是逃跑去了外地。兩名男童的家長在當日發現兒子失蹤並報警求助，次日兩名男童的屍首在河邊被發現。

日前，邢台縣法院審理此案，指李男帶領兩名兒童在水邊玩耍，應負有保護義務，但由於疏忽大意的過失，致兩名兒童溺水死亡，其行為構成過失致人死亡罪。李男當庭表示認罪，法院遂判處李男5年6個月的有期徒刑。

（《河北青年報》）