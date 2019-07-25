【帝吧解散】俠客島稱「出師未捷身先死」暗含嘲諷？犯眾怒急刪文

內地以發起羣體性網絡攻擊事件而聞名「帝吧」，在聲援香港反對例訂《逃犯條例》風波中備受罵名的香港警察及特區政府，決意進攻香港不同的Facebook專頁以及「連登」（LIHKG）時，主要人員（包括管理人）的個人資料被大量「起底」，甚至被用作報名參軍、宗教信仰被改作在內地極為敏感的伊斯蘭教，最終直接導致帝吧解散收場，十多個相關聊天羣組關閉。

事緣帝吧成功「洗版」多個Facebook專頁後，揚言要在星期二（23日）進攻連登。不過，帝吧的主要人員其後被極速起底，且是連銀行餘額﹑支付寶紀錄，甚至高考分數都起得一乾二淨。由於主要人員被起底，帝吧團長尹垣程就以「不破壞香港人民羣眾正常生活秩序」為名，馬上叫停攻擊，其後就宣佈解散。

帝吧解散一事引來不少關注，連官媒《人民日報》海外版旗下微博「俠客島」亦有發文稱「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」。但有細心的內地網民其後發現，俠客島的貼文事後經過編輯，原始版本竟附有一個「笑到喊」的表情符號，乃至「廣東共青團」的留言「淚滿襟，淚滿襟」，同樣亦附有「笑到喊」的表情符號。

內地網民不滿帝吧的「愛國」舉動反被官方嘲諷，羣情洶湧下俠客島也刪除這則發貼。廣東共青團則在其官方微博上發文道歉，強調只是表達同情和遺憾，「但小編因為語文沒學好表意不清，引起了一些網友的誤會，俺已經在跪榴槤中」。

對於解散一事，帝吧在官方微博上稱是「為保護大家的個人隱私和人身安全，以及減少大家不必要的麻煩」，並解釋是基於兩個因素，一是內部被滲透嚴重，二來是重組架構，但未説明重組的具體時間。此外，帝吧亦重申只是「民間組織」，「為愛國而立，為正義而出」，解散是為了保護私隱。

（微博）