【劉強東涉性侵】網民評論「明州事件」　被訴侮辱誹謗索賠300萬

京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東繼控告訊網雲計算董事長、微博大V趙盛燁惡意醜化抹黑，並索賠300萬（人民幣．下同）後，近日又狀告微博名為「馬庫斯説」的網民，指其發文內容侮辱、誹謗他及妻子章澤天，索賠300萬元。

劉強東狀告網民「馬庫斯説」並索賠300萬元。（紅星新聞）

據內媒《紅星新聞》報道，「馬庫斯説」日前收到劉強東的控訴，她説，從不後悔發表這些微博，並稱劉強東「不是在告我一個人，他是在告網上所有敢於發表評論的人」。

報道指，劉強東對「馬庫斯説」民事起訴狀的內容包含4個方面：一是根據「明州事件」當事人Jingyao的單方面陳述作為事實依據，編造細節惡意解讀；二是用「人品惡劣」、「強姦犯」等「具有強烈侮辱性的言辭」醜化劉；三是在毫無依據的情況下，將劉塑造成自私自利、卑劣無恥的企業家；四是惡意揣測劉的婚姻關係，形容章為「花瓶和未來繼承人的培養皿」等。

被劉強東起訴的網民「馬庫斯説」。（紅星新聞）

31條微博曾提及劉強東

報道稱，2018年11月20日至今，在眾多「馬庫斯説」發的微博中，提到「劉強東」的微博內容為31條； 2018年9月30日至今，提到「章澤天」的微博內容為3條，其中均包含部份純粹轉發的內容。

微博帳號「馬庫斯説」的認證為「頭條文章作者、微博簽約自媒體」，粉絲約14萬。她表示，自己生活在廈門，是一個公司的會計，月薪5000元左右，營運這個微博帳號只是興趣而已。

「馬庫斯説」此前發布的部份帖文。（紅星新聞）

應訴費用達80萬人民幣

她稱，劉強東「明州事件」發生後，自己第一時間根據網上披露的民事起訴書內容、美國警方公佈的調查結果等寫了一篇微博，還原事發當晚的整個過程，獲得逾5萬次轉發，然而幾天後文章就遭刪除。

報道指出，「馬庫斯説」表示從不後悔發了這些微博，「我只是感到內疚，為我的家人帶來這麼大的麻煩。」她與律師粗略估計，應訴劉強東除律師費用，還包含公證費、翻譯費等各方面費用，共計約80萬元，以她的收入難以應付，而目前有不少網民留言稱，願意捐錢幫助她打官司。

另據新浪科技報道，就劉強東涉性侵案，認證為訊網雲計算董事長的微博大V趙盛燁19日公佈遭劉強東起訴的《民事起訴狀》，劉強東指控他惡意醜化抹黑，並索賠300萬。趙盛燁稱：「既然你槓上了我，那麼我奉陪到底。」

（紅星新聞）