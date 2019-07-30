【中國版Instagram】小紅書在Android下架　曾被點名私隱保護不足

有中國版Instagram之稱的「小紅書」，近日被發現已在Android下架，暫時只有在蘋果公司的App Store仍能正常下載安裝。 小紅書的工作人員回應指，公司現已瞭解到有關情況，正在與相關部門積極溝通解決

事實上，小紅書在月初曾被工信部點名，其在2019年第一季度的電訊服務質量通告中赫然在列，屬於用户個人資料保護檢查有問題的互聯網企業。小紅書被批評的問題是未經用户同意收集個人資料，誤導用户同意收集個人資料。

小紅書此前被工信部點名批評用户個人資料保護檢查有問題。（資料圖片）

此外，小紅書在3月亦曾被發現存在代寫「種草」筆記、造假等情況，其「種草」筆記背後已有一條代寫代發、刷數據、提升搜索排名的產業鏈。所謂「種草」，大意是指產品推銷，不少內地民眾購物前都會瀏覽小紅書內的各類網民的分享推薦，「就像給心中種草一樣，看多了就想去『拔草』購買」

小紅書事後發布聲明回應指，刷數據的行為正是官方一直以來嚴厲打擊的對象，一貫對此行為零容忍，並已向公安機關報案，會積極配合調查處理。

據瞭解，小紅書在2013年成立，自稱是「年輕人的生活方式平台和消費決策入口」。官網數據顯示，截至2019年3月，小紅書的用户人數超過2.2億人，每月平均活躍用户人數更已經突破8500萬。

（中新網）