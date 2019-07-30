作者改文需要付款　網絡文學平台「晉江文學城」新政策惹議

早前因涉嫌傳播網絡淫穢色情出版物等問題，而被官方要求嚴肅整改的內地網絡文學平台「晉江文學城」，最近推出一項新政策，作者修改所撰文章時，會扣除價值相當於1亳（人民幣，下同）的網站代幣，惹來不少爭議。

晉江文學城是內地著名的網絡文學網站之一。（網頁截圖）

晉江文學城推出的新政策稱，為降低文章反覆修改保存、提高審核效率，作者對章節進行修改，第一次需扣除100月石（按：網站代幣），第二次200月石，第三次及以後扣除10點晉江幣（按：網站代幣）。

據知，月石一般通過簽到或分享文章獲得，晉江幣則需要現金充值，10點晉江幣價值1亳。這意味著，當晉江文學城的作者對自己所寫章節（包括政策出台之前及之後的文章）作第三次及以後的修改時，需要付款1亳。

事件引起不少網站作者的爭議。內媒《紅星新聞》引述簽約作者小唯（化名）表示，目前已經有簽約作者向北京市工商管理局投訴，認為晉江文學城此舉侵犯作者的合法權益，違反著作權法中的修改權。

「晉江文學城」因涉嫌傳播網絡淫穢色情出版物等問題，本月中旬被要求整改。（視覺中國）

站長：以限制措施提高審核效率

晉江文學城站長冰心則透過微博回應，稱網站已累積400多萬篇文章，為降低文章反復修改保存、提高審核效率，需通過一定的限制措施，讓作者減少或合併一些不必要的修文次數，來保障審核的暢通。

不過，小唯表示，簽約作者通過晉江文學城獲得的收益，一般情況下是與晉江文學城平分，平台所得應當已經將審核等費用包含在內，不應再向作者進行改文收費。

資料顯示，晉江文學城是內地著名的網絡文學網站之一，本月中旬曾被全國「掃黃打非」工作小組辦公室點名批評「傳播網絡淫穢色情出版物」等問題，並要求嚴肅整改，網站及移動客户端自7月15日晚上8時起停止更新、停止經營性業務15天，同時要在首頁登載整改公告，並予相關行政處罰。