哈利波特官網刪除台灣「中國一省」標識　大陸網民憤怒

英國知名女作家J．K．羅琳的《哈利波特》（Harry Potter）魔法小說系列風靡全球，官網「魔法世界」（Wizarding World）今年5月正式改版上線。 有台灣女大學生5月初發現，官網將台灣標示為「中國的一省」，遂去信投訴，最終獲通知已修正，卻激起不少大陸網民不滿。

官網「魔法世界」（Wizarding World）今年5月正式改版上線。（網頁截圖）

綜合台媒報道，女大生張凱涵自小就是《哈利波特》的忠實粉絲，故在官網改版上線後，興奮要去註冊成為會員，未料卻發現在國籍選項中，台灣被標示為「中國的一省」（Province of China）。張凱涵認為《哈利波特》的魔法世界是單純的世界，不應牽扯政治立場，亦不願意要被逼同意別人的政治立場，遂向官網的客服投訴，同時又號召其他朋友一起行動。

張凱涵不滿台灣被標示為「中國的一省」，向官網客服投訴終獲修正。（自由時報）

張凱涵在投訴信中表示，「我生長的這個島嶼和隔壁的國家中國的確有複雜的關係，但我們從未表明自己是中國的一部份，更從未想過這個我如此珍愛的粉絲圈會用這麼侮辱人的方式讓我和我的國家失望」。張凱涵指將官網台灣標示為「中國的一省」是令人非常失望與憤怒，強調在將台灣改為與中國分開的獨立選項前，不會註冊任何帳號，並相信多數台灣民眾亦抱有相同想法。官網客服在同月底正式回函通知已從善如流，台灣不再被標示為「中國的一省」。

但值得一提是，雖然台灣的「中國的一省」已被移除，但事實上該欄目名稱的英文是「Country／Region」，即國家或地區，故此不但中國、台灣是獨立選項，香港、澳門同樣沒有標示與中國有關。然而，在投訴網頁，欄目名稱仍然是「國家」，台灣同樣是被單獨列出。

對於官網將台灣「改台」一事，不少大陸網民表示憤怒，自言自己亦是有10年資歷的粉絲，但「脱坑也是分分鐘的事」；對於正在建設的北京環球影城，當中的哈利波特園區，有大陸網民亦表示因為此事而取消前往遊玩的計劃。

（綜合報道）