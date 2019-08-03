雲南百歲抗戰老兵辭世：曾任中國遠征軍特潛隊長

原中國遠征軍第20集團軍預備第2師第5團中校參謀長，家住大理州雲龍縣功果橋鎮的抗戰老兵秦光星因病醫治無效，於8月2日凌晨0時50分在家中與世長辭，享年100周歲。

百歲老兵秦光星。（網絡圖片）

秦光星原籍廣西柳州。1937年9月，尚不滿17歲的秦光星投筆從戎，考入黃埔第14期成都本部第6總隊輜重科，1939年1月畢業後，先後在軍政部直屬輜重汽車第5團、西南運輸處、第11集團軍轄內的輜重部隊、特遣部隊任職，授少尉軍銜。

此後，秦光星調至中國國民革命軍西南運輸處，1942年秋至1943年春，秦光星編入中國遠征軍第十一集團軍，預2師4團，任特潛隊長，師部駐紮雲龍漕澗。秦光星奉師部命令到敵佔區偵察敵情，潛伏在怒江州瀘水縣開展遊擊，執行任務中全殲日軍一股小隊50多人，立功受獎晉升中校軍銜。

2015年，在抗日戰爭勝利七十周年之際，秦光星被授予「抗戰勝利七十周年紀念章」。（網絡圖片）

1943年春末至1944年4月，參加大理幹訓團學習，結業後進入中國國民革命滇西強渡怒江大反攻階段，秦光星編入中國遠征軍戰鬥系列第二十集團軍預2師5團，任中校團參謀。

1944年5月至1945年1月末，參加中國遠征軍強渡怒江、仰攻高黎貢山、苦戰來鳳山、收復騰沖等戰役，並奉命執行打掃松山戰役戰場任務。

在抗戰勝利後，秦光星脫下征衣解甲歸田並結婚安家。

2015年，在抗日戰爭勝利七十周年之際，被黨中央、國務院、中央軍委授予「抗戰勝利七十周年紀念章」，並被授予「抗戰老兵、民族脊樑」牌匾。

當年在松山戰役後，秦光星曾並奉命執行打掃松山戰場任務，有感於戰鬥的慘烈，他在松山主峰子高地上選擇了一棵大松樹，用刀在樹上削了樹皮刻下了 「秋風吹送松山草木腥」9個大字，以此來哀悼和紀念陣亡的戰友。今年3月31日，在他滿百歲之時，在志願者和家人的陪同下他曾登上松山，希望能找到當年的那棵樹，但遺憾的是終究未能如願。

（春城晚報）