【逃犯條例】中山大學博士陳純被指港獨　網民「闢謠」遭刪貼

港府修訂《逃犯條例》所引發的示威持續。早前報道，一名中山大學男博士疑因來港參與遊行，被網民指責支持「港獨」，遭到起底和舉報。 事後，有微博網民發文為陳純「闢謠」，稱他從未表明自己是「港獨」。不過，相關文章卻被微博刪除。

7月14日，陳純在微信朋友圈上傳戴著口罩在大圍港鐵站出現的照片。他當日參與由新聞界七個傳媒工會發起的「黑衣靜默遊行」。（微博）

陳純被指「港獨」後，微博網民反應不一，有人出言狂罵，亦有人在其微博留言力撐，幾名陳純的讀者更整理出一篇「闢謠」文章為陳純辯護，強調他與「港d」、「f送中」都無關。

「闢謠」文章寫道，陳純是個積極參與公共事務的自由派知識分子，共（同）情弱者，堅持正義，但也因此多有樹敵。這次就被「別有用心人士」利用和放大，令陳純成為網絡暴力的受害者。文章稱，陳純沒有在任何情況下表明自己是港獨，又解釋他參加的7月14日「黑衣靜默遊行」，是抗議警方阻礙記者採訪，過程和平未發生衝突。

文章又指，陳純是他們見過「最愛國的人」，曾表明自己不想出國，深深地熱愛這片土地；他也不會像別人所說的「這麼不滿怎麼不移民呀」，只會更積極地參與公共事務。

陳純在他的一個微博帳號轉發上述的「闢謠」文章。（微博）

陳純：造謠一張嘴闢謠跑斷腿

陳純目前並未有就事件作正式回應，僅在他的一個微博帳號轉發上述的「闢謠」文章。

該「闢謠」文章目前已在微博遭刪貼。對此，陳純表示，「造謠一張嘴闢謠跑斷腿」，其中一個原因，就是有「無良平台」，「造謠的微博肆無忌憚傳播，澄清的微博被禁止評論和轉發，渣浪這是要偏袒造謠者？​​​​」

資料顯示，陳純是中山大學博士，也是內地頗具名氣的年輕作家，曾出版小說，此外，《香港01》記者亦發現，陳純曾在《端傳媒》發表過數篇評論文章，內容涉及政治、中國現代史、哲學等方面。