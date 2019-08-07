【七夕】調查：內地大學生近7成中學開始初戀　擇偶最看重性格

時值農曆七月初七的「七夕」佳節，共青團中央主辦的《中國青年網》公布全國大學生問卷調查，受訪大學生人數達1030人。 結果顯示有戀愛經驗的大學生當中，近7成人的初戀都是在中學時期發生，性格、人品、外貌是主要的考慮因素，但可惜當中近8成人如今都已經分手收場。

調查結果顯示，有戀愛經驗的大學生，在中學時期就有初戀的人佔69.83%，其次是大學時期，佔20.81%，而小學時期就已情竇初開的人則佔9.36%。

受訪的大學生中，多數中學時期就有初戀，大學時期才有初戀的人只有20.81%。（視覺中國）

其中一名受訪的大學生吳辰飛（化名）同學表示，他的初戀是從初中二年級開始，「當時我們兩個人經常在一起玩，久而久之就走到了一起。」吳同學的初戀對象成績較好，結果升讀高中時兩人再無法「日對夜對」，最終漸行漸遠。

至於擇偶條件方面，選擇「性格」的受訪大學生比例高達92.61%，其次是人品、外貌，分別有87.93%及70.59%。學習成績、經濟條件、學歷及家庭背景是最少人選擇，各只有24.89%、23.83%、23.53%及22.17%。

絕大多數受訪大學生都表示擇偶條例最看重性格。（視覺中國）

例如張清（化名）同學就認為，拍拖最看重的是對方的性格和人品，「雖然說始於顏值，但是最終還是忠於人品。」張清同學生指，可能會因為「顏值」而一見鐘情，但接觸後若是性格嚴重不合，或者對方人品極差，還是會狠心「斬攬」。調查結果又顯示，初戀甚少能一直堅持下去，只有21.12%的受訪大學生表示目前仍在與初戀一起。

另一方面，有35.63%的受訪大學生是沒有拍拖經驗的「A0」一族，其中68.12%的人表示原因是「沒有遇到喜歡的人」，其次就是「覺得戀愛太麻煩」和「自己的外形條件不出眾」，比例分別為48.77%及42.51%。

53.95%的受訪單身大學生渴望戀愛。（視覺中國）

但值得一提時，有53.95%的受訪單身大學生渴望戀愛。袁家英同學就是例子，雖然有暗戀，卻沒有開花結果，「我對戀愛還是很期待的，我期待遇到那麼一個傻傻的人，可以陪我傻笑，陪我逛街，陪我學習，陪我一起期待明天。」

（中國青年網）