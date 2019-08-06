【七夕脫單】台灣月老廟參拜10個注意事項　結緣茶不能吹涼後喝？

七夕將至，很多人都會到廟宇參拜月老，求神明賜一段好姻緣。台灣的月老廟求姻緣一向非常準，不過對於不常參拜的香港人來說，可能並不是十分清楚參拜的步驟和注意事項。有見及此，記者就為大家整理了台灣月老廟參拜的10大注意事項，各位希望趕快脫單的單身男女趕快記下吧！

*每間廟宇拜月老的方式都有些許差異，建議查詢清楚再前往

【1】不要帶傘

很多廟宇都有「不要帶傘」的禁忌，因為在普通話裏，「傘」和「散」同音，有傳說指如果帶著雨傘去參拜月老，情侶很快會散。

【2】注意衣著

其實不只參拜月老，參拜任何神明時最好都不要戴帽子、太陽眼鏡或口罩，因為遮掩太多神明會不認得你的樣子，無法找到正確的對象保佑。另外，除了過於曝露的衣著如背心、短褲外，最好不要穿暗色系衣服。

【3】參拜的供品

雖然不同廟宇有不同供品，但主要都以甜食為主，全因月老喜愛吃甜食。以萬華龍山寺為例，很多台灣網民都推薦朱古力；台北霞海城隍廟的話，則可以直接購買廟方準備好的供品，有鉛錢、紅絲線、喜糖，但只有第一次拜月老的善信，才需要準備這些貢品，之後只要準備金紙及香便可。

【4】先到天公爐拜天公

購買三炷香點著後，先面向天公爐拜天公，向天公簡單介紹自己，默念自己名字、年齡和地址，並請天公保佑事事順利、平安，然後持香拜三下。

【5】先拜其他神明，後拜月老

在參拜月老求姻緣之前，應先向廟宇的主人家打招呼，先參拜廟宇的其他主神眾神，以示尊重。以台北霞海城隍廟為例，就應先拜城隍爺，最後才拜月老。

【6】詳細描述擇偶條件

根據台灣網民表示，如果想提高脫單的機會，最好描述清楚擇偶條件，愈詳細愈好。如果有心儀對象的話，也請詳細描述他/她的外貌和身高，讓月老容易進行配對或指點。

【7】求完紅線需「過香爐」

求紅線的時候請默念自己的名字、生日和地址，並且要說這條紅線是屬於自己的，之後戴在手上，在香爐上面順時針繞三圈。之後如果情況許可，請不定期帶著紅線再回去進行過香爐的動作。

【8】紅線不必隨身攜帶

求得紅線後，再到天公爐將之前購買的三炷香同時插上。回到家請把紅線用一個迷你的密實袋裝起，並收好在抽屜等地方，不用一直戴在手上或隨身攜帶。

【9】喝結緣茶不能吹涼？

在離開廟宇前，會喝一杯廟方提供的結緣茶/ 平安茶。不少廟宇有著一個禁忌，指熱茶雖燙，但不能吹涼才喝，否則緣份就會比被吹散。當然有些廟宇並沒這迷思，但如果大家較迷信，還是不要吹涼比較穩當。

【10】還願帶「嫁女餅」

如果在月老廟求得姻緣，並成功開花結果，在訂婚或結婚的前後記得一定要帶著「嫁女餅」還願，感謝月老撮合美好姻緣。