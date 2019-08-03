被控毒殺4人兩度被判死　山東婦坐八年冤獄終獲釋

2011年，山東臨沂發生一起毒殺案，當地李姓農戶一家四口中毒身亡。當地警方認定農婦任豔紅有嫌疑，將其逮捕，此後法院認定任豔紅謀殺，判處其死刑緩期兩年執行。 然而，任豔紅卻表示，自己是被警方威脅才不得不認罪，並兩次提起上訴。最終，臨沂方面於今年7月撤銷了起訴。 據悉，任豔紅8月1日下午獲得釋放走出看守所，和家人團聚。

2011年7月5日晚，山東省臨沂市費縣上冶鎮東嶺村李忠山一家三口飯後發病，送醫後相繼死亡，經診斷為毒鼠強中毒。此前，一家人多次出現中毒症狀，半年前，李忠山的兒子李浩也因鼠藥中毒身亡。

任豔紅8月1日下午獲得釋放走出看守所，和家人團聚。（網絡圖片）

2011年7月20日，同村村民任豔紅接受警方調查時，沒有通過測謊。測謊報告結論顯示，被測人與本案有關。第二天，任豔紅被捕。

任豔紅稱，審訊過程中，警方不相信她的陳述，還對她進行威脅，並且「抓了我老公、我哥」，要求她認罪。任豔紅說，「想到自己兩個孩子不能沒有爸沒有媽，在那種情下我只能認罪了」。

2013年6月4日，臨沂市中院認定，任豔紅被李忠山脅迫發生性關係，任豔紅為擺脱糾纏，先後五次投毒，致李忠山一家四口中毒身亡，判處任豔紅死刑，緩期兩年執行，並對其限制減刑。任豔紅說，她當時在法庭上「當場暈了過去」。

任豔紅不服判決，提出上訴，山東省高院於2015年10月27日認定原判事實不清、證據不足，裁定撤銷原判、發回重審。

任豔紅（白衣者）已經回到家中。（網絡圖片）

2017年7月10日，臨沂市中院重審，認定事實未變，再次判處任豔紅死刑，緩期兩年執行。任豔紅不服，再次上訴。

2018年12月26日，山東高院再次撤銷臨沂中院的死緩判決，發回重審。

2019年7月4日，臨沂市人民檢察院以「證據發生變化」為由，決定對被告人任紅豔撤回起訴。

8月1日下午，已在看守所被羈押8年的任豔紅辦完最後的手續，走出看守所。走出看守所後，任豔紅與家人緊緊相擁在一起，失聲痛哭。女兒喊了聲媽媽，任豔紅抬頭看了一眼，8年未見，她差點認不出眼前這個已讀初中的女孩。

任豔紅被捕時，女兒剛剛上小學。（網絡圖片）

任豔紅說，坐監八年，頭髮都白了，出獄之後先去縣城染了頭髮。

8月2日，任豔紅接受採訪，她說：「昨晚一夜沒有睡著，感覺像是做夢，有點不相信自己真的出來了，問了我對象（丈夫）好幾次，是真的嗎，是在家裡嗎？看到裁定書，釋放證明才覺得是真的，晚上看到女兒在床上睡覺感覺應該是真的。」

談到過去8年的堅持，任豔紅說：「沒有做這個事情，我不能認罪。」

對於未來，任豔紅準備先養好身體，再學點東西找件事做，「儘快掙錢給兒子娶媳婦」。

（澎湃新聞、新京報）