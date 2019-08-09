廣西違建執法者圍毆民眾被刑拘　警方：處理過程不理智、不依法

廣西百色右江區早前有網民爆料市國土局「兩違辦」（違法用地和違法建設）的執法人員打人，引起社會廣泛關注。 百色警方在周五（9日）通報案情，指當時是有人暴力抗法，但兩違辦執法人員的處置過程不理智、不依法，導致事件衝突升級。

據其中一名當事人韋志航表示，他是退伍軍人，在當地一處民宅租下舖位經營米粉早餐店，多年來一直相安無事。至7月31日下午，韋志航收攤後發現店舖外的閉路電視被噴上紅漆，兩張餐桌、牆身、玻璃、鐵閘門、木門等都被噴上紅色的「拆」字。由於房東此前被揭發在自家主樓私加樓層，韋志航未有理會，只由房東家人幫忙洗走紅漆。

韋志航是退伍軍人。（微博）

直至事發的8月1日上午9時許，韋志航與家人在早餐店內工作時，突然出現為數十多人的年輕大漢，手持紅色噴漆瓶。韋志航上前理論，澄清店舖內的桌子都是私有，不應亦被噴上「拆字」，未料隨即就被圍毆。韋志航家人見狀上前幫忙，哥哥情急下更到廚房取出兩把菜刀，以作嚇唬驅散。對方稍微後退，但未幾就再有十多人趕到，數十人合力圍毆韋志航及其家人，韋志航、韋志航哥哥及母親都告受傷，甚至連聾啞的員工夫婦亦被打。

韋志航一家三口事後在網上發文，控訴被40多名廣西百色國土局兩違辦的執法人員圍毆，並質疑拆遷違規建築的過程不合程序，且方式橫蠻殘暴。

打人者是兩違辦的執法人員。（微博）

百色公安局右江分局其後表示對此高度重視，指事發時已立即派出警方展開調查取證工作。百色警方在周五再通報，說明事件是兩違辦綜合巡查執法大隊在展開執法過程中，韋志航等人有暴力抗法引起，但承認執法人員在處置時不理智、不依法，導致事件衝突升級。目前涉事韋志航、韋志東兩兄弟已分別被行政拘留5日及10日處罰，4名兩違辦執法人員則涉嫌尋釁滋事被刑事拘留。

（綜合報道）