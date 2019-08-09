動物園「猛獸保管結婚證」惹議　網民：鎖得住證件，救不了婚姻

江蘇動物園近日推出一個「猛獸保管結婚證」活動，稱在七夕當日註冊結婚的人，可以將結婚證交給獅子和老虎等動物看管。 事件引起爭議，有網民質疑此舉是「商業噱頭」和「炒作營銷」，意義不大。該動物園則回應稱，是想給現代人的婚姻一些強制性的承諾。

在江蘇淹城野生動物世界，放有結婚證的夾萬被投置在猛獸園區。（中新網）

江蘇淹城野生動物世界4日在微博表示，只要是七夕領證的人，交出結婚證可任選非洲獅、東北虎、棕熊為愛情「保駕護航」。網上流傳的影片則顯示，有動物園的工作人員示範將結婚證放入一個夾萬裏，鎖上後再將夾萬放入老虎園區內。

事件引來網民熱議，有人認為這種形式很有創意，「同意給獅子老虎看管的肯定是自信不會離婚的，真的非離婚不可的人家也說了可以取回，整點儀式感也沒啥吧。」

但也有人認為此舉「毫無意義」，「鎖得住證件，救不了婚姻」，並質疑這是動物園的炒作行為；還有網民客觀分析稱，除了離婚還有別的地方需要結婚證，「孩子上戶口你咋整？」

動物園對此則回應稱，在古代，寶藏和證物都交給神獸看管，是代表強制性的承諾，並表示若有需要證件可取出，若夫妻以後生活有不愉快，也希望他們能想起初衷。

江蘇淹城野生動物世界驚現「真人扮猩猩」。（網上圖片）

據悉，江蘇淹城野生動物世界已經不止一次惹出爭議。今年4月1日愚人節，該動物園驚現「真人扮猩猩」，有遊客上網發帖控訴欺騙遊客。但園方其後解釋稱，展出「真假動物」是其特別推出的愚人節活動，不為「愚人」只為「愉人」。

（綜合報道）