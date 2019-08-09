北京辦理首例同性伴侶監護公證　解決住院醫療等監護問題

北京國信公證處日前公告，指出已經完成北京首個針對同志群體的意定監護公證，使一對男同性情侶能夠指定對方互為意定監護人，解決住院醫療和大病監護問題。

北京國信公證處被刪除的公告截圖。（微博）

據網上流傳的公告截圖顯示，當事人是一對有十多年感情基礎的男同性情侶。該對同性情侶已在外國領取結婚證書，但限於中國法律規定，一直沒有合適的法律定位。此外，雙方父母正逐漸老去，且未來個人的養老和醫療問題，尤其是住院簽字，是最大困擾和障礙。有見及此，該對同性情侶就到北京國信公證處，辦理相互間的意定監護協議及生前預囑公證，指定對方作為自己的意定監護人。

公告如今已離奇被刪除。（微博）

公告在最後指，今次是北京市及至北方地區首個特殊群體的同類公證，「不僅對意定監護和生前預囑的公證實踐起到了推動和示範效應，也為維護特殊群體的合法權益和社會穩定，起到了不可替代的保駕護航作用」。

這起案例是北京是首例，在此之前，上海、南京均已有同志伴侶以相同形式指定彼此為意定監護人。

不過北京國信公證處這則公告目前已遭刪除，但仍被內媒轉發報道，多數網民均留言支持，不少人表示「這是進步，會越來越好的」，也有人提到希望官方將來提及同性戀者時，不再稱作「特殊人群」等。

（微博）