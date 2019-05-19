【國際不再恐同日】上海同濟大學禁學生討論　圍堵盤問沒收彩虹旗

5月17日是國際不再恐同日（International Day against Homophobia, Transphobia, and Biphobia），台灣立法院恰逢當日三讀通過了同性婚姻專法，引發大陸網民熱烈討論。 不過上海同濟大學卻在當日大動作圍堵、盤問攜帶彩虹旗（象徵性小眾群體）相關標誌的學生，並透過各種方式要求學生不准討論相關議題。校方做法亦隨即引發一些學生和網民的反彈聲浪。

有網民指出，同濟大學當日遍布保安，就是針對學生身上的彩虹旗標誌。（微博）

同濟大學地下社團「白沙漠性別小組」上周三（15日）在網絡發文動員，呼籲支持性小眾群體的同學，17日一起戴上彩虹元素的飾物，或身着顏色鮮豔的服飾，將多元色彩帶進校園的每一個角落。

微博帳號「票圈君」17日發文稱，上海某大學當天遍布保安，老師在圍堵、盤問身上有彩虹旗或相關標誌的學生。照片顯示多名保安與老師站在同濟大學校園內的主要道路，還有保安坐在椅子上，旁邊放着已沒收的彩虹標誌，但文章不久就遭到上海網警刪除，理由是「涉嫌違規」。

17日下午，同濟大學官方微博發文慶祝112年校慶，但多名支持性小眾的網民在下方以彩虹標誌留言。自稱是同濟學生的微信公眾號「妖怪小屋」18日更發圖文指控，同濟校方保衛處本該是為學生安全提供支持的部門，卻像黑社會一樣，勒令同學撕下其身上的飾物，沒收學生的個人物品。

同濟大學的校慶帖文下方，不少網民以彩虹旗留言。（截圖）

校方對學生「非正式約談」

文章還指，校方的學生處要求各院系輔導員，將受關注的同學叫到辦公室「非正式約談」，進行「名為關心校園生活狀態，實為變相施壓控制的談話」，通過各種方式要求學生不許參與討論、發表觀點或轉發文章，甚至電話命令他們刪除與同性戀相關的帖文。據悉，早在年初，該校便進行了個人微信與微博賬號的登記備案工作。

妖怪小屋又稱，自己17日晚接到學院方電話，詢問其是否知曉「白沙漠性別小組」當晚將發布2篇文章。院方稱市級安全部門已透過監控得知此消息，並通知了校方學生處。

（綜合報道）