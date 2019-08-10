【人臉識別】閉路電視自動報警　重慶警方擒潛逃17年劫殺案疑犯

吉林的董姓男子涉嫌搶劫殺人後潛逃17年，上月底在重慶九龍坡區一處廣場，被閉路電視拍到後，系統隨即自動報警。 原來是重慶警方的人臉識別警務系統攝像鏡頭發揮功效，最終警方在驗明正身後，上週五（2日）將董某抓獲歸案。

據警方表示，當時位於九龍坡區石橋鋪廣場的人臉識別警務系統突然自動報警，提示廣場閉路電視拍攝到的一名男子，與網上追逃人員董某高度相似。警方立即對比查看，發現網上追逃照片是董某20多年前的一張黑白照片，十多年後容貌已有大轉變，驟眼看來並不相似。然而，警方認為人臉識別系統是根據人臉面部的眼形、臉型等細節進行對比的，往往比人眼還可靠，但一時間仍難以判定該名男子是否就是董某。

潛逃17年的董某被警方抓獲歸案。（九龍坡警方供圖）

警方遂改為調查該名男子的生活規律、落腳點等，結果就發現他平時相當喜歡「煲電話粥」。經核實，該名男子的聊天對像，正正就是董某的妹妹。

警方確認身份後，於上週五採取行動，男子被捕後亦坦承自己就是董某，表示當年在河北犯案後心生害怕，其後一直在貴州、江蘇等地輾轉逃亡，並且用撿拾回來，與自己外表相似的身份證作偽裝。

據了解，今年至今，九龍坡警方通過人臉識別警務系統，已成功破獲800多宗各類案件，助力200多宗在逃人員、失蹤人員案件，以及查處逾千宗交通違法行為。

（澎湃新聞）