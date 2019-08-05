【香港人福音】破解人臉識別系統　波蘭設計師創製出潮流面具

人臉識別系統，它無處不在。作為一種監視技術，它更是涉及政治、法律和道德的難題。 面對現今科技的發展，它很容易就能成為監控人民的工具。 對於這個問題，波蘭設計師Ewa Nowak設計出一種面具，讓使用者無法被人臉識別系統所監測。

由波蘭設計師Ewa Nowak設計的面具（Ewa Nowak）

2017年，《BBC》記者John Sudworth在中國貴州測試「天網工程」，潛逃不夠7分鐘，便被公安逮捕，證明天眼鋪天蓋地，人民難逃政府監控。而這種技術早已在全世界普及化，例如Facebook、Google、Apple等，都把其系統裝置在應用程式之中。

就著世界各地的情況，波蘭設計師Ewa Nowak設計出名為「Incognito」面具，希望為使用者帶來隱私度，不受公共場所的人臉識別系統所監控，設計由黃銅所製成，彷似一副眼鏡被彎曲在耳朵之後。

2017年，Ewa Nowak剛從華沙美術學院（Academy of Fine Arts in Warsaw）設計系畢業，並創辦了設計公司NOMA，其時她對私隱主題極感興趣，當看見日本國家信息學研究所（National Institute of Informatics）所發明的眼鏡，原來是可以用來減低人臉識別的機會，她就決定將項目提升至另一高度，從而誕生出「Incognito」面具。

設計師透露每天都有數百部攝影機正在觀看我們，同時人臉識別系統愈來愈成熟，而社交媒體也正在積極地創造人臉數據，就如Facebook經常使用DeepFace，讓系統準確識別出圖片中的人物。就目前而言，雖然這只是個藝術項目，設計不但具備功能性，同時也是一件時尚配飾。由於這個設計必須根據配戴者的臉型設計，才能達至成效，所以也沒有計劃大規模生產。

設計師Ewa Nowak（NOMA）

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最近，這項設計在波蘭設計節上獲得設計獎項，皆因它不但是一個注重私隱的設計，也是一個向世界發聲的設備。然而，它的存在無疑為社會帶來一些反響，最近NOMA就提交作品，希望到中國國家博物館參展去，雖然他們有兩件作品被博物館方面所採納，但這件注目的波蘭面具卻被拒絕，而國家博物館官方則以「政治原因而無法接受」來回應。可見，一切正如設計師Ewa Nowak所言：「有時單有創意並不足夠，你還需要思考如何向世界展示你新的想法。」要世界上某些人開放到接受一些新思維和想法，有時當真是一件難於登天的事。