【香港人福音】破解人臉識別系統　波蘭設計師創製出潮流面具

人臉識別系統,它無處不在。作為一種監視技術,它更是涉及政治、法律和道德的難題。 面對現今科技的發展,它很容易就能成為監控人民的工具。 對於這個問題,波蘭設計師Ewa Nowak設計出一種面具,讓使用者無法被人臉識別系統所監測。

由波蘭設計師Ewa Nowak設計的面具(Ewa Nowak)

2017年,《BBC》記者John Sudworth在中國貴州測試「天網工程」,潛逃不夠7分鐘,便被公安逮捕,證明天眼鋪天蓋地,人民難逃政府監控。而這種技術早已在全世界普及化,例如Facebook、Google、Apple等,都把其系統裝置在應用程式之中。

就著世界各地的情況,波蘭設計師Ewa Nowak設計出名為「Incognito」面具,希望為使用者帶來隱私度,不受公共場所的人臉識別系統所監控,設計由黃銅所製成,彷似一副眼鏡被彎曲在耳朵之後。

2017年,Ewa Nowak剛從華沙美術學院(Academy of Fine Arts in Warsaw)設計系畢業,並創辦了設計公司NOMA,其時她對私隱主題極感興趣,當看見日本國家信息學研究所(National Institute of Informatics)所發明的眼鏡,原來是可以用來減低人臉識別的機會,她就決定將項目提升至另一高度,從而誕生出「Incognito」面具。

設計師透露每天都有數百部攝影機正在觀看我們,同時人臉識別系統愈來愈成熟,而社交媒體也正在積極地創造人臉數據,就如Facebook經常使用DeepFace,讓系統準確識別出圖片中的人物。就目前而言,雖然這只是個藝術項目,設計不但具備功能性,同時也是一件時尚配飾。由於這個設計必須根據配戴者的臉型設計,才能達至成效,所以也沒有計劃大規模生產。

設計師Ewa Nowak(NOMA)

點擊下圖看更多NOMA設計:

最近,這項設計在波蘭設計節上獲得設計獎項,皆因它不但是一個注重私隱的設計,也是一個向世界發聲的設備。然而,它的存在無疑為社會帶來一些反響,最近NOMA就提交作品,希望到中國國家博物館參展去,雖然他們有兩件作品被博物館方面所採納,但這件注目的波蘭面具卻被拒絕,而國家博物館官方則以「政治原因而無法接受」來回應。可見,一切正如設計師Ewa Nowak所言:「有時單有創意並不足夠,你還需要思考如何向世界展示你新的想法。」要世界上某些人開放到接受一些新思維和想法,有時當真是一件難於登天的事。