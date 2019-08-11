首款國產「人造肉」將於9月在深圳上市　漢堡售價28元一個

「人造肉」的研發和製造近期受到市場追捧。在中國，首款「人造肉」漢堡亦即將於下月（9月）在深圳上市，售價暫定為28元 （人民幣，下同）一個。

美國快餐連鎖店「漢堡王」早前推出的「人造肉」漢堡，標榜完全沒有牛肉成份。（網上圖片）

綜合內媒報道，內地植物肉品牌「Starfield」負責人吳雁姿表示，預計將於9月在深圳推出第一代「人造肉」產品，旗下蔬食料理餐廳會最快上架，隨後將與大眾餐飲、精選的漢堡餐廳合作，大幅度使用「人造肉」。到12月份會加入新研發的風味配方，推出第二個版本的「人造肉」，在口感和嗅覺上，都會更加像牛肉。

吳雁姿又指，第一批「人造肉」已在上星期五（9日）運到深圳，「人造肉」漢堡定價會是28元一個。她指出，「人造肉」價格將對標牛肉，不單會比牛肉便宜，而且還會比豬肉價格更低。

吳雁姿還稱，Starfield 已經和北京工商大學食品與健康學院副教授李健達成合作意向，李健的實驗室團隊將與Starfield合作研究植物肉風味解析問題。

北京工商大學食品與健康學院副教授李健。（網上圖片）

北京學者研究「人造肉」風味

李健指出，「人造肉」與真肉相比，質地、香氣、味道、保水、保油等方面與真肉有一定差距，而「人造肉」主要以碎肉形式存在，在脂肪組織、結締組織上與真肉存在一定差異。現在最大的挑戰，是要開發適閤中國人口味的產品。首先要實現的是餃子、肉丸等碎肉產品，繼而研製出完全模擬牛排、排骨、紅燒肉等人造肉產品。

他又預測，中國市場人造肉價格，起步階段或跟真肉價格齊平，但隨著人造肉規模上量後，價格會比真肉便宜。

（南方都市報／長江日報）