【颱風利奇馬】安徽酒吧駐場樂隊命名「利奇馬」　被批褻瀆遇難者

超強颱風「利奇馬」為內地多地帶來嚴重災害，至少56人在風災中遇難。不過在安徽淮北，剛送走颱風「利奇馬」，卻又迎來樂隊「利奇馬」。 日前，安徽淮北市一間音樂酒館發布消息稱，一個名叫「利奇馬」的樂隊將在8月12日入駐該酒館並帶來首次演出，引發網民熱議，不少人批評樂隊「褻瀆遇難者」。

樂隊以颱風「利奇馬」命名引發爭議。（網上圖片）

據報道，8月10日至11日，淮北剛受到「利奇馬」外圍雲系影響，經歷明顯降雨過程。涉事的音樂酒館卻在此時發布消息稱 ，「『利奇馬』樂隊空降淮北，快來讓我們看看他們是誰！」，引發網民的質疑與譴責。不少人認為，以颱風「利奇馬」命名樂隊並廣泛宣傳，是對遇難者和一線救援人員的不尊重。

8月14日，涉事音樂酒館工作人員向內媒透露，「利奇馬」樂隊是8月12日剛到該店的新樂隊，目前酒館樂隊的演出未受影響，均正常進行。而該酒館官方微博回覆網民稱，樂隊名字叫「利奇馬」，是因為這支樂隊的成員在前往淮北該酒館的路上「受到了颱風很大的影響」，「利奇馬」這個名字對樂隊所有人來說「有特殊意義」。

涉事酒館向網民道歉。（網上圖片）

不過，該酒館在回應網民時指，為在樂隊命名上考慮欠妥道歉，並會建議樂隊改名。然而，涉事酒館所屬公司工作人員則回應內媒稱，如果該樂隊在颱風「利奇馬」到來之前就用了此名稱，就是「很巧合的一件事」。

8月14日下午，一名自稱涉事酒館負責人的男子又強調，該酒館並沒有叫做「利奇馬」的樂隊。目前，該酒館發布的相關文章與對網民的回應已全部刪除。

據悉，「利奇馬」樂隊並非內地第一個以颱風名字命名的樂隊。2016年颱風「莫蘭蒂」過境福建廈門期間，一個彼時廈門剛成立的樂隊將自己命名為「莫蘭蒂」樂隊。

至於商業機構、社會組織和個人能否用颱風的名字為自己命名，安徽省公共氣象服務中心一名人士表示，颱風的名字均為公開發布，公眾可以使用，不過，他認為若以造成重大人員傷亡和財產損失的「利奇馬」命名，就違反了公序良俗。

網民熱議：

－博眼球無底線

－譁眾取寵，拿造成災難的颱風當名字。令人作嘔！

－時機選的不太好，但也沒有必要過度解讀。

－有可能也是為了紀念遇難者，每個人的理解不一樣吧！

（澎湃新聞）