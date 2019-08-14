【颱風利奇馬】已致56人死亡　風雨綜合強度為近60年以來最大

據國家氣候中心今日（14 日）評估，超強颱風「利奇馬」是今年以來登陸中國內地的最強颱風，其陸上滯留時間為1949年以來第六長，風雨綜合強度指數為1961年以來最大，十多個省市受影響，直接經濟損失為2000年以來第二多。據悉，利奇馬至今已經造成56人死亡，14人失蹤。

颱風利奇馬路徑圖。（國家氣候中心）

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國家氣候中心指，利奇馬8月7日加強為超強颱風，10日在浙江省溫嶺市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力16級（52米/秒，超強颱風級），中心最低氣壓930百帕。利奇馬是今年以來登陸中國內地的最強颱風，也是1949年以來登陸浙江颱風中第三強。

利奇馬在中國內地陸上強度維持在熱帶風暴及以上級別的滯留時間長達44個小時，其滯留時間為1949年以來第六長。此外，颱風災害風險評估模型統計顯示，利奇馬的風雨綜合強度指數為158.6，為1961年以來最大。

利奇馬登陸浙江後一直北上，先後影響浙江、福建、江蘇、上海、安徽、山東、河南、河北、天津、遼寧、吉林等省市。評估結果顯示，利奇馬造成的中等及以上颱風災害風險覆蓋面積達24.8萬平方公里。

逾1400萬人受災

據應急管理部統計，截至8月14日，利奇馬共造成1402.4萬人受災，56人死亡，14人失蹤，1.5萬間房屋倒塌，農作物受災面積113.7萬公頃，其中絕收面積9.35萬公頃，直接經濟損失515.3億元（人民幣，下同）。利奇馬造成的直接經濟損失是2000年以來第二多，僅次於2013年的1323號颱風「菲特」（631.4億元）。

（國家氣候中心）