【有片】福建縣人大代表酒駕被查　掏出證件叫囂：你們無權處置我

上月，福建霞浦縣人大代表蘇某輝酒駕後將車子違法停在鬧市道路中央，之後拒不配合警員執法，並掏出了自己的人大代表證叫囂：「我是縣人大代表，你們無權處置我！」 據內媒今日（15日）報道，當地警方早前已對蘇某輝以涉嫌危險駕駛罪立案調查。

蘇某輝將車輛停在路中心達23分鐘之久，其時正值該路段通行高峰期，道路因此堵塞。（網絡圖片）

霞浦縣交警大隊指，7月17日晚上，蘇某輝飲酒後發現自己的房車因違規停車被交警貼告知單，遂心懷不滿，故意將車行駛至霞浦縣太康路正中，以南北朝向將車輛停在路中心達23分鐘之久，其時正值該路段通行高峰期，道路因此堵塞。

蘇某輝拒不配合警員執法，並自稱是縣人大代表。（影片截圖）

巡特警大隊抵現場後，蘇某輝掏出隨身攜帶的人大代表證，又表示「我是縣人大代表，你們無權處置我」，拒不將車移開。其後霞浦縣公安局指揮中心指派交警協助，蘇某輝仍不配合。隨後，交警將蘇某輝帶往醫院，蘇某輝在其子女的勸解下，才進行了酒精呼氣測試和抽血檢測。7月19日，蘇某輝的血液中檢出乙醇含量為203.5mg/100ml，霞浦縣交警大隊對蘇某輝以涉嫌危險駕駛罪立案調查。

霞浦縣交警大隊指，根據法規，「縣級以上的各級人民代表大會代表，如果採取法律規定的其他限制人身自由的措施，應當經該級人民代表大會主席團或者人民代表大會常務委員會許可」。目前，霞浦縣公安局正在向霞浦縣人大提請對蘇某輝採取刑事強制措施和行政拘留的許可。

（《澎湃新聞》）