鍾情處女強姦25名初中女生　河南尉氏縣人大代表趙志勇判死終伏法

河南開封中院在周二（4日）貼出布告，表示犯強姦等罪的被告趙志勇已於當天驗明正身後押赴刑場，執行死刑。 布告更顯示，只有初中學歷的趙志勇不但是當地知名糧食加工公司的前法定代表人，更曾連續三屆成為縣人大代表。

開封中院的布告指趙志勇已被執行死刑。（微博）

布告指，案發2015年6月至2017年1月，趙志勇與同案被告李娜（已判刑）經共謀，由李娜到尉氏縣的初中學校尋找年齡幼小的女學生供趙志勇奸淫。李娜糾集劉某、吳某鑫、蔣某桐、郝某（均另案處理）、谷某靜、秦某麗、李某冰、趙某伊（均為未成年），以毆打、恐嚇、拍下體照片威脅等手段，先後強迫朱某等在校初中女學生與趙志勇發生性關係，其計有32次，有多達25人受害，其中涉及幼女更有19次，有14人受害。同案被告劉洪羊（已判刑）明知李娜強迫在校初中女學生供趙志勇奸淫，仍駕駛車輛提供幫助。

趙志勇是河南省尉氏縣人，曾為河南開封市天源麵業有限公司的法定代表人，以及是第十三屆開封市總商會副會長及尉氏縣工商業聯合會副主席，甚至是尉氏縣第十一屆、十二屆、十三屆的人大代表。

趙志勇是尉氏縣第十一屆、十二屆、十三屆的人大代表。（微博）

另據此前內地傳媒報道，2017年3月時有一份案情匯報在網上流傳，當中提到河南有30多名初中女學生被強迫賣淫，「經初步查明至2015年來以來趙某某開始以暴露隱私為手段要求李某為其介紹年齡小的女孩與其發生性關係，繼而發展成要求必須提供處女為其發生性關係」、「現已初步查明涉及四所中學，受害學生達30餘人均為未成年人」。當時已有受害學生家長透露，其中一名疑犯姓趙，是當地知名糧食加工公司的老總，更是人大代表。

及至去年12月底，河南高院終審宣判該案，趙志勇被以強姦罪判處死刑，李娜則被以強姦罪、組織、強迫賣淫罪判處死緩，罰款6萬元人民幣及限制減刑。

（綜合報道）