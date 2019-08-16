【背景惹議】北京勞斯萊斯女司機被行拘　警方：車牌號碼正常核發

北京女司機駕駛一輛勞斯萊斯豪車堵塞婦產醫院門口，態度極其囂張，加上車牌號碼是「京A88XXX」，不少網民猜測女子身份背景不尋常。 北京警方在周四（16日）晚公布調查結果，涉事女司機被行政拘留5日，並澄清車牌號碼的來由。

警方指，涉事31歲的女司機單某是某公司的法人代表，其駕駛勞斯萊斯豪車堵塞醫院急救通道後一度離開。交警接報後趕到並聯絡單某，要求挪移違章車輛。單某拒絕配合，與交警發生爭執。交警隨即調派執法車輛，準備將車輛拖移，同時聯繫屬地派出所派人到場配合執法。經教育警告，單某已自行將車輛移走。

穿黑衣並載上口罩的單某最初拒絕配合要求挪移車輛。（影片截圖）

由於單某不顧停車管理員勸阻，將車輛堵塞醫院急救通道，不配合警方執法，導致急救通道無法使用，以及引發群眾圍觀，嚴重擾亂醫院公共秩序。對此，北京朝陽公安分局經調查取證，且與醫院核實單某非孕婦，依法對其處以行政拘留5日的處罰。

至於車牌號碼的爭議，警方表示其初次登記時間為1995年10月，初始登記為一輛微型客貨車，為正常核發，及至2006年11月隨車過戶至勞斯萊斯豪車車主和某名下。勞斯萊斯豪車是單某在於2018年購買，當時申領京H系列車牌，其後單某就將以交易方式辦理轉移登記至和某名下，並啟用和某的車牌號碼。目前警方正對相關車輛轉移登記情況開展進一步調查。

事件引發大批群眾圍觀。（影片截圖）

據此前網民透露，北京車牌號碼上的英文字及數字皆有特別意思，「基本上，京A80開頭的，是國管局的車；京A81開頭的，是中辦的車；京A82開頭的，是北京市委的；京A88開頭的，是釣魚台、警衛局的」，故引起單某之所以能極度囂張，或因其背後有特權勢力支撐。

（綜合報道）