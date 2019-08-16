【吸酒大法？】珠海男司機涉酒駕　女友辯解：是我喝酒，他親了我

廣東珠海交警日前在夜查時，截查到一輛私家車男司機涉嫌酒後駕駛，不料同車的女子竟當場表示「我喝了酒他沒喝，是他親了我！」 事實上男司機前兩天晚上與朋友喝酒至凌晨，回家休息一天後，翌日凌晨再應女友要求出門接送，結果「隔夜酒」還是惹了禍。

事發周日（11日）凌晨，一輛白色私家車被截停檢查，交警發現降下車窗後，就有一股酒味傳出，遂為男司機安排進行酒精快速測試，證實涉嫌酒駕。

女子不停表示「是我喝了酒，他親了我！」。（影片截圖）

但交警還未發言，在旁的女子就急忙開口辯解，不停表示「是我喝了酒，他親了我！」、「我喝了酒他沒喝，是他親了我！」，又稱「真的我騙你幹嘛？」、「你看呀是這個情況，他本身今天沒有喝酒，不然我也不會讓他送我回來。真的。」男司機聞言亦連連點頭，一口咬定自己沒喝酒，「對呀我真的今天沒有喝酒。」

交警不為所動，直截了當表示「你親了多久啊，能把他體內的酒精全部吸過來了呀」，又指男司機若有議異可以抽血作進一步檢查。男司機最終都承認，上週五（9日）與朋友喝酒到翌日凌晨，然後回家一天。至周日凌晨，男司機突然接到女友電話，稱喝了不少酒，需要接送。男司機心想已相隔一天，酒氣應該散去，未料「隔夜酒」仍在，最終被罰款2000元及暫扣駕駛執照、記12分。

（江蘇新聞）