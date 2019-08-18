【有片】內地女攜子搭高鐵不忿要補票　下車掌摑乘務員遭行拘3日

內地近日流傳一段短片顯示，一名女子帶著一名男童下高鐵時，接過乘務員遞來的行李箱，卻左右開弓掌摑對方。 事件引發網民撻伐，江蘇徐州警方透露，涉事的劉姓女乘客是因補票問題與乘務員發生矛盾，對乘務員產生記恨，事發後被處以行政拘留3日。

警方指，涉事劉姓女乘客因補票問題與乘務員發生矛盾，對乘務員產生記恨。（網上圖片）

徐州鐵路公安處指出，事發7月10日由安徽淮北開往浙江江山的G7695次列車，劉姓女子帶兒子乘坐該車時，乘務員發現劉女兒子未購買車票，經現場測量，其子身高已明顯超出免票範圍。然而劉女仍一度拒絕補票，在乘務員詳細解釋鐵路部門相關規定後，才不情願地為孩子補票。

列車臨近徐州東站時，劉女帶着兒子準備下車，並將行李箱放置在車廂過道處。乘務員巡查時，發現該行李箱無人看管，在詢問其他乘客無果後，按照工作規定將行李箱放置到車廂連接處的大型行李物品架上。

在車輛到站後，劉女下車時發現行李不見，向乘務員問清情況後，返回行李架將行李箱取出。劉女便認為自己受到乘務員的故意刁難，連續對乘務員進行掌摑和辱罵。

乘務員被打後選擇報警，但劉女已帶兒子離開徐州東站。徐州鐵路公安處在確定劉女的違法行為後與其取得聯繫。翌日，劉女到徐州鐵路公安處東站派出所接受處理，對自己毆打他人行為供認不諱，因涉嫌毆打他人被警方依相關規定處以3日行政拘留。

（綜合報道）