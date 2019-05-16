【過度武力】海南五旬漢送子搭高鐵　遭檢票員阻攔再被重手打死　

阻攔沒有持票的人入閘，本是高鐵檢票員的職責所在，但期間如果用上過度武力，卻會搞出人命，更令自己惹上官非。 在海南省，早前就有高鐵檢票員以暴力阻撓一名五旬漢入站送別兒子，最終導致對方傷重死亡，他亦因涉嫌故意傷害罪被批捕。

老人期間一度甦醒，但數次嘔吐後，再度陷入昏迷中。（紅星新聞）

2019年2月8日上午，家住海南樂東、56歲的鄧大楣與小兒子鄧自仲，開車送兒子鄧自立一家到高鐵站前往海口，再轉歸福建廈門。鄧大楣與鄧自仲想到月台送行，但因為沒有車票，在檢票處被檢票員裴某璟攔下，不讓進入，雙方因此發生爭執。

裴某璟當時要求鄧自仲離開，更用左臂勒住其脖子向前走。鄧大楣對他說，「現在是法制社會，你不能打人。」裴某璟之後鬆手，但回頭見到鄧自立正在拍攝，轉而攻擊他，使其手機掉在地上。鄧自立稱：「他用右臂勒我的脖子，並用左拳多次擊打我的面部，以致多處淤青腫脹，一處出血。」

鄧自立掙脫後跑開。但他的父親鄧大楣被打倒在地並陷入昏迷，右側太陽穴位置有滲血。老人期間一度甦醒，但數次嘔吐後，再度陷入昏迷中。

在此過程中，裴某璟亦有受傷。鄧自立稱，裴某璟將其脖子勒住時，他揮拳打了他的鼻子。而在打人後，裴某璟蹲坐在一輛警用摩托車上，左手持煙，面無表情。

死者遺言：多一事不如少一事

鄧大楣之後被送到醫院搶救，但最終不治身亡。經鑑定顯示，其死因符合在慢性腎炎及腎衰竭的基礎上，因冠狀動脈粥樣硬化性心髒病急性發作致循環、呼吸衰竭死亡；發生糾紛及毆打可誘發其冠心病急性發作。

鄧自立表示，其父死前留下遺言「多一事不如少一事」，但事發至今已3個多月，打人者裴某璟一方無人道歉，高鐵站亦說他們沒有責任，一切是裴某璟的個人行為。

當地警方指，裴某璟涉嫌故意傷害罪，已被批捕，該案偵查已終結，目前已被移送至廣東省人民檢察院廣州鐵路運輸分院審查起訴。涉事的粵海鐵路公司相關負責人則稱，對死者家屬表示同情和歉意，也尊重司法機關的調查結論和法院判決結果；法院作出判決後，公司該承擔的責任絕不推卸，該賠償多少賠償多少。

（紅星新聞）