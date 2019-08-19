【逃犯條例】上海男因私怨假冒空姐發帖撐國泰　涉尋釁滋事被捕

近日國泰航空因捲入反修例風波而遭國家民航局發出重大航空安全風險警示，內地一名男子竟因私人糾葛，假借浙江長龍航空公司一名空姐的名義，在Twitter上發帖稱「中國民航局就是一垃圾機構，支持國泰航空」等。該男子已因涉嫌尋釁滋事被杭州警方刑事拘留。

蔣男假冒長龍航空一名空姐，在Twitter上發表支持國泰航空等言論。（網絡圖片）

蔣男假冒長龍航空一名空姐，曾在Twitter留言稱：「獨立是流血最少的辦法」。（網絡圖片）

長龍航空15日（上星期四）發表聲明稱，有人冒用員工劉文萱身份註冊Twitter帳戶，惡意發布不實言論，對長龍航空造成了負面影響。長龍航空同時發布嚴正聲明，堅決維護祖國統一，堅決反對任何分裂祖國的行為和言論；堅決維護「一國兩制」，強烈譴責暴力亂港行為。

根據網傳截圖，涉事Twitter帳戶除發帖稱「中國民航局就是一垃圾機構，支持國泰航空」，又在有關香港機場示威活動的帖子留言表示：「加油，長龍航空支持你們！」該帳戶更曾留言稱：「獨立是流血最少的辦法」。

疑犯被捕前留言：網警一定能找到我

杭州警方隨即展開調查，當天晚上在上海將31歲蔣姓男子拘捕。蔣男交代稱，因私人糾葛對劉文萱心懷不滿，伺機捉弄洩憤。原本只是想通過製造劉文萱反「一國兩制」的假象，讓長龍航空將其開除。但沒想到的是，事件在網上迅速發酵，其影響大大超出預料。

蔣男稱，在被拘捕前給家人的留言中，他寫下：「航空公司官方微博宣布報案後，網上質疑聲變成了要求查明背後真兇的吶喊，我越來越不安，我認為只要網警介入想查，最後一定能找到我。」

（綜合報道）